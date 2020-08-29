До людей недалеко: Илон Маск показал свинью с имплантом в мозге

Микрочипы позволят людям слиться с искусственным интеллектом.



Сбылись страхи приверженцев теорий заговора: американский изобретатель Илон Маск похвастался успехом в создании мозгового чипа.



В ходе прошедшей 28 августа пресс-конференции в штаб-квартире компании Neuralink миллиардер продемонстрировал свинью с мозговым имплантом — впоследствии такие же устройства планируется вживлять и людям.



По словам Маска, чип размером с монету (8 миллиметров в диаметре) регистрирует нейронные импульсы и не наносит никакого вреда животному.



Кроме того, он полностью сливается с костью черепа: будучи невидимым снаружи, устройство работает целый день без подзарядки.



«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — заявил глава SpaceX.



Маск уверяет, что чип для животных — это только начало, и в будущем разработка позволит лечить неврологические заболевания человека: паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.



На взгляд изобретателя, благодаря чипам человек сможет гармонично слиться с искусственным интеллектом, на опасность которого Маск неоднократно указывал.



