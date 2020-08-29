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До людей недалеко: Илон Маск показал свинью с имплантом в мозге

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 14:40
До людей недалеко: Илон Маск показал свинью с имплантом в мозге
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Микрочипы позволят людям слиться с искусственным интеллектом.

Сбылись страхи приверженцев теорий заговора: американский изобретатель Илон Маск похвастался успехом в создании мозгового чипа.

В ходе прошедшей 28 августа пресс-конференции в штаб-квартире компании Neuralink миллиардер продемонстрировал свинью с мозговым имплантом — впоследствии такие же устройства планируется вживлять и людям.

По словам Маска, чип размером с монету (8 миллиметров в диаметре) регистрирует нейронные импульсы и не наносит никакого вреда животному.

Кроме того, он полностью сливается с костью черепа: будучи невидимым снаружи, устройство работает целый день без подзарядки.

«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — заявил глава SpaceX.

Маск уверяет, что чип для животных — это только начало, и в будущем разработка позволит лечить неврологические заболевания человека: паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.

На взгляд изобретателя, благодаря чипам человек сможет гармонично слиться с искусственным интеллектом, на опасность которого Маск неоднократно указывал.



Источник: Комсомольская правда
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