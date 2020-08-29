До людей недалеко: Илон Маск показал свинью с имплантом в мозге

Микрочипы позволят людям слиться с искусственным интеллектом.
Сбылись страхи приверженцев теорий заговора: американский изобретатель Илон Маск похвастался успехом в создании мозгового чипа.
В ходе прошедшей 28 августа пресс-конференции в штаб-квартире компании Neuralink миллиардер продемонстрировал свинью с мозговым имплантом — впоследствии такие же устройства планируется вживлять и людям.
По словам Маска, чип размером с монету (8 миллиметров в диаметре) регистрирует нейронные импульсы и не наносит никакого вреда животному.
Кроме того, он полностью сливается с костью черепа: будучи невидимым снаружи, устройство работает целый день без подзарядки.
«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — заявил глава SpaceX.
Маск уверяет, что чип для животных — это только начало, и в будущем разработка позволит лечить неврологические заболевания человека: паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.
На взгляд изобретателя, благодаря чипам человек сможет гармонично слиться с искусственным интеллектом, на опасность которого Маск неоднократно указывал.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.