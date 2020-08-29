В Атырауской области ограничения продлили до 14 сентября

О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области



Руководствуясь статьёй 104 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, учитывая дальнейшую регистрацию случаев на территории области, в целях защиты жизни, здоровья людей и снижения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области.



ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области c 00.00 часов 31 августа 2020 года до 00.00 часов 14 сентября 2020 года.



2. Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, в общественном транспорте, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, случаев приёма пищи в местах общественного питания и лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при обязательном соблюдении социальной дистанции.



3. Продлить следующие ограничительные меры на территории Атырауской области:



1) запретить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям г. Нур-Султан, г. Алматы, Актюбинской и Мангистауской областей;



2) запретить передвижение граждан и транспорта с 00.00 часов до 06.00 часов, за исключением работников и транспорта (личного транспорта) акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);



3) запретить проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;



4) запретить деятельность развлекательных учреждений (бильярдные, компьютерные клубы, кальянные, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг-центры, кинотеатры и прочие развлекательные заведения);



5) запретить деятельность фудкортов, банкетных залов, баров, караоке;



6) запретить деятельность общественных пляжей, аквапарков, аттракционов;



7) во избежание массового скопления людей с целью избежания дальнейшего распространения COVID-19 запрещается временная мелкорозничная торговля, аренда детских, взрослых игровых, передвижных средств на площадях, парках, скверах, набережных.



4. Принять следующие смягчающие меры на территории Атырауской области с условием строгих соблюдении требований приложений постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №47 от 14 августа 2020 года:



1) разрешить посещение особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров, в масках);



2) разрешить междугородние, межрайонные и пригородные пассажирские автобусные перевозки при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



3) разрешить деятельность объектов культуры, библиотек, музеев, разрешить коллективные репетиции в театрах с 10:00 часов до 21:00 часов до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использованием масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



4) разрешить деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) в индивидуальном режиме без проведения коллективных мероприятий, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



5) разрешить деятельность бассейнов с 09:00 часов до 22:00 часов в индивидуальном формате, из расчёта не менее 5 кв. м зеркала воды на 1 посетителя, по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



6) разрешить возобновление работы общественного транспорта с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест, с увеличением количества автобусов в час пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующими средствами и открытием всех дверей на конечных остановках;



7) разрешить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 кв. м на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



8) разрешить деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



9) разрешить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 5 человек по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



10) разрешить деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра из расчёта не менее 4 кв. м на 1 посетителя по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



11) разрешить деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров с заполняемости из расчёта не менее 5 кв. м на 1 посетителя, при наличии бактерицидных ламп, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; по предварительной записи;



12) разрешить деятельность общественных бань, саун с 09:00 часов до 22:00 часов из расчёта 4 кв. м на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



13) разрешить работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 кв. м на 1 посетителя при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



14) разрешить деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников;



15) разрешить деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



16) разрешить деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



17) разрешить деятельность объектов общественного питания часов (кафе, рестораны и другие) с 08:00 до 23:00 с допуском одновременно в помещениях не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более 4-х человек, за исключением членов одной семьи, и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



18) разрешить деятельность промышленных предприятий; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



19) разрешить деятельность по оказанию услуг автомойки, ремонта автомобилей, шиномонтажных работ и бытовых услуг населению с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



20) разрешить деятельность бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима



21) разрешить организацию работы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН, СпецЦОн) строго по предварительному бронированию через портал Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 20.00 часов, работы CaII центров с 9.00 часов до 18.00 часов, с разрешением работы в выходные дни специализированных ЦОНов в субботу с 09.00 до 18.00 часов, в воскресенье с 09.00 до 15.00 часов с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима;



22) разрешить организацию работы АО «Казпочта» с ограничением работы по времени с 9.00 часов до 20.00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;



23) разрешить посещения площадей, парков, скверов, набережных с ограничением группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи;



24) разрешить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек), спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, с использованием бесконтактной термометрией, с проживанием на спортивных базах);



25) разрешить деятельность субъектов финансового рынка, банков второго уровня с ограничением времени работы с 9.00 часов до 18.00 часов и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;



26) разрешить деятельность аптек с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима;



27) разрешить работу загородных баз отдыха с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима;



28) разрешить деятельность прогулочных катеров (речной трамвай) с 09:00 до 21:00 часов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемость не более 50% от общего числа посадочных мест;



29) разрешить деятельность продовольственных магазинов (продовольственные магазины у дома, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 08:00 до 23:00 часов;



30) разрешить функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;



31) разрешить деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек;



32) разрешить проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 4 в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №50 от 28 августа 2020 года;



33) разрешить деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);



5. Продлить следующие ограничительные меры в выходные и праздничные дни:



1) приостановить работу общественного транспорта;



2) ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет;



3) приостановить деятельность ТРЦ (бутики), торговых домов, торговых сетей за исключением продуктовых супермаркетов и аптек находящихся в них;



4) приостановить деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков;



5) приостановить деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра;



6) приостановить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров, фитнес-центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов, бань, саун;



7) запретить деятельность объектов общественного питания (кафе, рестораны и другие), за исключением работы по принципу «доставки на дом»;



8) запретить деятельность прогулочных катеров (речной трамвай).



9) приостановление работы саун;



10) приостановление деятельности религиозных объектов;



6. Акимам городов, районов, государственным организациям и учреждениям, субъектам предпринимательства:



1) обеспечить исполнение вышеуказанных требований;



2) в период временного приостановления (в выходные дни) в торговых центрах и домах, рынках, общественного транспорта, на объектах торговли продовольственной и непродовольственной продукции, объектах сферы услуг и других местах массового скопления людей независимо от форм собственности провести масштабную дезинфекционную работу;



3) обеспечить возобновление деятельности объектов согласно приложению 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №49 от 20 августа 2020 года на основании Акта соответствия или уведомления санитарным нормам, выдаваемым в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;



4) контроль по подготовке к работе возобновляемых объектов возложить на местные исполнительные органы.



7. Обязать собственников действующих торговых объектов:



1) обеспечить бесперебойную работу объектов в разрешённом режиме с обязательным соблюдением санитарных и дезинфекционных мер



2) обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников (медицинскими масками, перчатками и т.д.)



3) обеспечить недопущения роста цен на социально значимые продовольственные товары, товары первой необходимости, лекарства и средства личной гигиены;



4) обеспечить отпуск продуктов в упакованном виде (хлебобулочные, кондитерские изделия, сухофрукты и др.).



8. Сохранить введённый карантин на месторождении Тенгиз.



9. Управлению внутренней политики Атырауской области совместно с акиматом города Атырау и акиматами районов провести массовое информирование населения о дополнительно принятых мерах.



10. Департаменту полиции Атырауской области организовать патрулирование по соблюдению введённых дополнительных ограничений, при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований, незамедлительно принимать соответствующие административные меры.



11. Оперативному штабу обеспечить мониторинг за исполнением ограничительных мер.



12. Акиму Атырауской области, акимам городов и районов, государственным органам, правоохранительным и специальным органам Атырауской области обеспечить:



1) контроль за выполнением установленных настоящим постановлением запретов и разрешений;



2) контроль за соблюдением карантинных мер и санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена;



3) при выявлении нарушений, принимать соответствующие административные меры в пределах компетенции в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».



13. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.



14. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.



Главный Государственный санитарный врач Атырауской области К. Гайнеденов



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