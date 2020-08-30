Самого дорогого барана в мире продали за 490 тысяч долларов

На сельскохозяйственном аукционе в Шотландии продали самого дорогого барана в мире, сообщает Fox News.



Цену сумели поднять до 490 тысяч долларов. Предыдущий рекорд при продаже овцы в размере 300 тысяч долларов был установлен в 2009 году, передают СМИ.



Баран по кличке Двойной Бриллиант принадлежит к породе тексель, выведенной в Нидерландах. Ягнята этой породы быстро растут, взрослые овцы имеют очень развитую мускулатуру, их мясо первоклассного качества.



Двойной Бриллиант — потомок сразу двух чемпионов: барана стоимостью больше 86 тысяч долларов и овцы стоимостью 46 тысяч долларов. По словам покупателей, они заплатили такую «неприлично большую» сумму именно за гены барана. Они планируют окупить свои капиталовложения за счет потомства Двойного Бриллианта.



