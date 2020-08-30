Ученые обнаружили дешевый способ подавить коронавирус

Найденный витамин-ликвидатор не только помогает противостоять опасному вирусу, но и прост и эффективен, уверены индийские исследователи.Сенсационное открытие, которое поможет противостоять коронавирусу, сделали ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия). Поначалу они предполагали выяснить, какие именно молекулы в натуральных продуктах и биологических активных веществах могут подавлять геном вируса SARS-Cov-2, останавливая его размножение. И исследования показали, что это самый обычный витамин В12 в форме метилкобаламина. Именно этот витамин, является «ликвидатором» коронавируса, потому что может подавлять деление вирусных клеток.«Это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице», — приводит «МК» выдержку из статьи, опубликованной в журнале IUMB Life.И пока это открытие еще необходимо подтвердить дополнительными исследованиями, ученые считают данную версию жизнеспособной. Как пояснила изданию врач высшей категории Наталья Курбатова, витамин В12 является одним из важнейших витаминов для поддержания функционирования нервной и сердечно—сосудистой системы. В случае нехватки в организме этого витамина организм дает сбой – появляется слабость, усталость, шум в ушах, раздражительность, нарушение памяти, потеря аппетита, нарушается равновесие, покалывание в теле. А главное – появляется риск сердечно-сосудистых заболеваний.«В12 усиливает выделение мелатонина — одной из антиоксидантных молекул. Она через микробиоту кишечника влияет на механизмы врожденного иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом. Поэтому вполне возможно, что витамин может обладать противовирусной активностью, в том числе, против короновирусной инфекции», - подчеркнула Курбатова.В свою очередь заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины РУДН, профессор Светлана Калинченко обратила внимание на способность витамина В12 на образование эритроцитов в организме. Поскольку ни один вирус, включая и коронавирус, не любит кислород. «Известно, что фактором риска осложнений при коронавирусной инфекции является пожилой возраст, а старение есть хроническое воспаление. Оно возникает тогда, когда в организме не хватает кислорода, то есть, когда накапливается хроническая гипоксия. И одна из причин этой гипоксии – дефицит как раз таки В12. Не знаю, как этот витамин может влиять на сам коронавирус, но то, что из-за его дефицита развивается хроническая гипоксия – известный факт», - сказала Калинченко.В то же время она призналась, что никто не проводил исследований, чтобы выяснить взаимосвязь между тяжестью болезни и витамина В12. Ранее такую связь исследовали только в отношении витамина D. Ранее российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Биологи из Европы вообще считают, что группа крови влияет на тяжесть течения заразившихся коронавирусом пациентов.