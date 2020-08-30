126 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 29 августа) выявлены 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.
Из них симптомных носителей - 74, бессимптомных носителей - 52.
Всего в стране подтверждено 105 684 случая, из них:
в городе Алматы - 14 210 (+16),
в городе Нур-Султан -13 819 (+7),
в Атырауской области - 10 905 (+11),
в Карагандинской области - 10 067 (+17),
в ВКО - 8161 (+24),
в ЗКО - 6744 (+4),
в городе Шымкент - 5174 (+1),
в Алматинской области - 4892 (+0),
в Жамбылской области - 4079 (+3),
в СКО - 3929 (+12),
в Павлодарской области - 3828 (+7),
в Костанайской области - 3400 (+8),
в Акмолинской области - 3380 (+6),
в Мангистауской области - 3334 (+0),
в Туркестанской области - 3314 (+8),
в Кызылординской области - 3231 (+0),
в Актюбинской области - 3217 (+2).
За тот же период в Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султан - 2, в Акмолинской области - 12 в Актюбинской области - 2, в Атырауской области - 15, в Восточно-Казахстанской области - 139, в Карагандинской области - 48, в Костанайской области - 3, в Павлодарской области -5, в Северо-Казахстанской области - 20, в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели 96 135 человек от COVID-19.
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