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126 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 07:59
126 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане
Фото: Турар Казангапов
В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 29 августа) выявлены 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.

Из них симптомных носителей - 74, бессимптомных носителей - 52.

Всего в стране подтверждено 105 684 случая, из них:

в городе Алматы - 14 210 (+16),

в городе Нур-Султан -13 819 (+7),

в Атырауской области - 10 905 (+11),

в Карагандинской области - 10 067 (+17),

в ВКО - 8161 (+24),

в ЗКО - 6744 (+4),

в городе Шымкент - 5174 (+1),

в Алматинской области - 4892 (+0),

в Жамбылской области - 4079 (+3),

в СКО - 3929 (+12),

в Павлодарской области - 3828 (+7),

в Костанайской области - 3400 (+8),

в Акмолинской области - 3380 (+6),

в Мангистауской области - 3334 (+0),

в Туркестанской области - 3314 (+8),

в Кызылординской области - 3231 (+0),

в Актюбинской области - 3217 (+2).

За тот же период в Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султан - 2,
в Акмолинской области - 12
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 15,
в Восточно-Казахстанской области - 139,
в Карагандинской области - 48,
в Костанайской области - 3,
в Павлодарской области -5,
в Северо-Казахстанской области - 20,
в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели 96 135 человек от COVID-19.


Источник: Tengrinews.kz
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