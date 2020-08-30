126 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 29 августа) выявлены 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.



Из них симптомных носителей - 74, бессимптомных носителей - 52.



Всего в стране подтверждено 105 684 случая, из них:



в городе Алматы - 14 210 (+16),



в городе Нур-Султан -13 819 (+7),



в Атырауской области - 10 905 (+11),



в Карагандинской области - 10 067 (+17),



в ВКО - 8161 (+24),



в ЗКО - 6744 (+4),



в городе Шымкент - 5174 (+1),



в Алматинской области - 4892 (+0),



в Жамбылской области - 4079 (+3),



в СКО - 3929 (+12),



в Павлодарской области - 3828 (+7),



в Костанайской области - 3400 (+8),



в Акмолинской области - 3380 (+6),



в Мангистауской области - 3334 (+0),



в Туркестанской области - 3314 (+8),



в Кызылординской области - 3231 (+0),



в Актюбинской области - 3217 (+2).



За тот же период в Казахстане 247 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.



в городе Нур-Султан - 2,

в Акмолинской области - 12

в Актюбинской области - 2,

в Атырауской области - 15,

в Восточно-Казахстанской области - 139,

в Карагандинской области - 48,

в Костанайской области - 3,

в Павлодарской области -5,

в Северо-Казахстанской области - 20,

в Туркестанской области - 1.



Всего в стране выздоровели 96 135 человек от COVID-19.