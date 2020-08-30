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Россия планирует разрешить въезд иностранным студентам для обучения в вузах

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 08:04
Россия планирует разрешить въезд иностранным студентам для обучения в вузах
Фото с сайта: vogazeta.ru
Прибывшие в Россию студенты должны будут пройти ряд процедур.

Иностранным студентам могут разрешить въезжать на территорию РФ для получения образования и продолжения обучения в российских вузах, передает Today.kz со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время в РФ вносятся изменения в распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р в части въезда лиц для получения образования в российских образовательных организациях высшего образования с 1 сентября 2020 года и лиц, въезжающих в РФ для продолжения высшего образования с 15 октября периодом не менее трех месяцев", — говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства.

Кроме того, разрешить въезд в Россию планируется лицам, проходящим обучение в вузах Минобороны России и принимаемым на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим.

Отмечается, что иностранные граждане, которые приезжают в Россию, должны иметь медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат обследования на коронавирус методом ПЦР, полученный не менее чем за три дня до прибытия в страну. Вместе с тем, Роспотребнадзор выпустил рекомендации, в соответствии с которыми иностранцы допускаются к занятиям в вузах после 14-дневной изоляции со дня въезда в Россию, с проведением на 10-12-й день обследования на коронавирус методом ПЦР.


Источник: today.kz
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