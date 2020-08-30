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Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Просмотров:56 Опубликовано: Сегодня, 08:41
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан! Ровно 25 лет назад по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был принят ныне действующий Основной закон страны. В истории нашей государственности была открыта новая страница, которая определила магистральный путь развития Республики Казахстан в сложных геополитических условиях", - говорится в поздравлении.

Токаев отметил, что закрепленные Конституцией права и свободы гражданина, принципы политического и социально-экономического устройства стали надежным фундаментом справедливого общества и сильного государства.

"Такие фундаментальные принципы, как народовластие, равенство, единство, верховенство закона, являются незыблемыми ценностями и по сути определяют содержание долгосрочного курса на всестороннее развитие страны.

Наш главный закон соответствует духу времени, актуальным запросам граждан и обладает мощным созидательным потенциалом для дальнейших эволюционных преобразований политической системы и социально-экономических отношений.

Уверен, вместе, опираясь на прочные конституционные основы государства, обеспечивая общественное согласие и политическую стабильность, продолжая конструктивный диалог с гражданским обществом, мы преодолеем текущие трудности и достигнем поставленных целей!

Желаю всем согражданам крепкого здоровья, мира и благополучия!", - также отметил Глава государства.


Источник: Tengrinews.kz
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