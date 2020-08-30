«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 30 Августа
+23...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.11 KZT
  • €1 = 499.47 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Житель столицы собрал коллекцию ретро-машин

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Житель столицы собрал коллекцию ретро-машин
Фото с сайта 24.kz
Житель столицы собрал коллекцию ретро-машин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Уникальность его экспонатов в том, что практически все машины без пробега, но несмотря на годы выпуска, до сих пор на ходу. Вход в советский гараж обычно есть только у близких и друзей Суюндика Турекельдиева. Но для телеканала коллекционер сделал исключение.

"Самая первая машина с моей коллекции. Я ее купил чуть больше трех лет. Почему она мне понравилась, когда я ее увидел, она оказалась моего года рождения", - рассказал Суюндик Турекельдиев.

Свой первый ценный экспонат Сюиндик пригнал из Алматы. "Ручки, что-то сломано. Я все это заново приобретал, доводил до ума. Даже здесь радиоприемник, который с тех времен, я его нашел прям в упаковке в России. Тоже привезли", - вспоминает коллекционер.

Житель столицы собрал коллекцию ретро-машин


Изначально Сюиндик и не думал собирать коллекцию ретро-машин. ВАЗ-2101 брал для того, чтобы ездить. "Она была такая красивая. На каждом светофоре все сигналили. Для детей это была радость в нее садиться. Ездить - это было счастье. У меня есть друг, он мог себе позволить любую машину, но именно попросил ее, выписать сына из больницы. Потому что на такой же машине у него есть фотография, как его отец забирал", - рассказал Турекельдиев.

Спустя годы творения советского автопрома до сих пор на ходу. Но теперь они выезжают из гаража только в одном случае, когда экспонаты меняют местами. Сейчас у коллекционера семь машин. Практически на всех моделях когда-то ездили его родители.

Житель столицы собрал коллекцию ретро-машин


"Когда как хобби пошло, эти машины, на них уже ездить нельзя. Это как болезнь. Ее должен хранить, ее надо протирать. Эмоции, конечно, это воспоминания. Потому что все, кто сюда приходят или старше меня, либо моего возраста. Поэтому это всем приносит восторг. Потому что здесь не главное машина, главное здесь интерьер, который дополняет. С удовольствием все это рассказываю, потому что я сам все это делал", - отметил коллекционер.

Гараж в стиле "советский лофт" выглядит как музей прошлого, отмечает корреспондент телеканала.

"Мотоцикл с люлькой. Лет 20 назад такой можно было встретить на казахстанских дорогах. Сейчас это, конечно, редкость. Вот и эта модель долгие годы пылилась в одном из гаражей Восточного Казахстана. В столицу "Урал" доставили всего за сутки. Гораздо больше времени коллекционеру потребовалось для того, чтобы собрать все детали воедино", - рассказала корреспондент "Хабар 24" Ирина Панфилова.

Житель столицы собрал коллекцию ретро-машин


Советский колорит создает не только техника, но и другие предметы интерьера. Вот, например, холодильник с надписью СССР. Его коллекционер заказал специально из-границы. В шкафу хрусталь, раньше его хранили в сервантах и доставали по особым случаям. На импровизированной стене велосипед. Подобный у Суюндика был в детстве. А еще чемоданы. Два. Подарки на день рождения от друзей.

"Здесь у меня еще собрана коллекция, на днях выставлю на полки. Фактически все машинки советского автопрома. Все виды машинок, какие есть, практически все собрал. Грубо говоря, с 40-х годов, до сегодняшнего дня какие выпускаются", - говорит житель столицы.

Житель столицы собрал коллекцию ретро-машин


Как только будет возможность, коллекционер докупит и другие модели. Планирует расширить и основную коллекцию. Как только приобретет Ваз 2106 и 24-ю волгу, расширит боксы и разделит железных коней по эпохам. Спешить при этом не будет. Говорит, удовольствие нужно растягивать.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика