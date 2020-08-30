Житель столицы собрал коллекцию ретро-машин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".Уникальность его экспонатов в том, что практически все машины без пробега, но несмотря на годы выпуска, до сих пор на ходу. Вход в советский гараж обычно есть только у близких и друзей Суюндика Турекельдиева. Но для телеканала коллекционер сделал исключение."Самая первая машина с моей коллекции. Я ее купил чуть больше трех лет. Почему она мне понравилась, когда я ее увидел, она оказалась моего года рождения", - рассказал Суюндик Турекельдиев.Свой первый ценный экспонат Сюиндик пригнал из Алматы. "Ручки, что-то сломано. Я все это заново приобретал, доводил до ума. Даже здесь радиоприемник, который с тех времен, я его нашел прям в упаковке в России. Тоже привезли", - вспоминает коллекционер.Изначально Сюиндик и не думал собирать коллекцию ретро-машин. ВАЗ-2101 брал для того, чтобы ездить. "Она была такая красивая. На каждом светофоре все сигналили. Для детей это была радость в нее садиться. Ездить - это было счастье. У меня есть друг, он мог себе позволить любую машину, но именно попросил ее, выписать сына из больницы. Потому что на такой же машине у него есть фотография, как его отец забирал", - рассказал Турекельдиев.Спустя годы творения советского автопрома до сих пор на ходу. Но теперь они выезжают из гаража только в одном случае, когда экспонаты меняют местами. Сейчас у коллекционера семь машин. Практически на всех моделях когда-то ездили его родители."Когда как хобби пошло, эти машины, на них уже ездить нельзя. Это как болезнь. Ее должен хранить, ее надо протирать. Эмоции, конечно, это воспоминания. Потому что все, кто сюда приходят или старше меня, либо моего возраста. Поэтому это всем приносит восторг. Потому что здесь не главное машина, главное здесь интерьер, который дополняет. С удовольствием все это рассказываю, потому что я сам все это делал", - отметил коллекционер.Гараж в стиле "советский лофт" выглядит как музей прошлого, отмечает корреспондент телеканала."Мотоцикл с люлькой. Лет 20 назад такой можно было встретить на казахстанских дорогах. Сейчас это, конечно, редкость. Вот и эта модель долгие годы пылилась в одном из гаражей Восточного Казахстана. В столицу "Урал" доставили всего за сутки. Гораздо больше времени коллекционеру потребовалось для того, чтобы собрать все детали воедино", - рассказала корреспондент "Хабар 24" Ирина Панфилова.Советский колорит создает не только техника, но и другие предметы интерьера. Вот, например, холодильник с надписью СССР. Его коллекционер заказал специально из-границы. В шкафу хрусталь, раньше его хранили в сервантах и доставали по особым случаям. На импровизированной стене велосипед. Подобный у Суюндика был в детстве. А еще чемоданы. Два. Подарки на день рождения от друзей."Здесь у меня еще собрана коллекция, на днях выставлю на полки. Фактически все машинки советского автопрома. Все виды машинок, какие есть, практически все собрал. Грубо говоря, с 40-х годов, до сегодняшнего дня какие выпускаются", - говорит житель столицы.Как только будет возможность, коллекционер докупит и другие модели. Планирует расширить и основную коллекцию. Как только приобретет Ваз 2106 и 24-ю волгу, расширит боксы и разделит железных коней по эпохам. Спешить при этом не будет. Говорит, удовольствие нужно растягивать.