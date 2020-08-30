Как будут обучаться студенты в казахстанских вузах с 1 сентября, разъяснили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Бакалавриат 1 курс
Осенний семестр будет организован в дистанционном формате.
Обучение начнется с 1 сентября. В этот день все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
Для обучающихся 1 курса с 24 августа проводится ориентационная неделя в онлайн-режиме для ознакомления с политикой вуза и форматом дистанционного обучения.
Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.), предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техники и обучения онлайн без посещения корпуса.
Бакалавриат 2-4 курс
Учеба для студентов 2-4 курсов начнется 1 сентября. С 20 августа вузы проводят ознакомительные онлайн-встречи для своих студентов.
Рекомендуется перевести обучение на формат полного дистанционного обучения по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT- направлениям.
По таким направлениям, как естественные науки, технические, сельское хозяйство, здравоохранение и искусство, предусмотрен смешанный формат обучения. Лекции и семинары будут проводиться в онлайн-формате, лабораторные, практические и студийные занятия – на территории кампуса, но не раньше октября.
Для получения информации о дисциплинах, проводимых в оффлайн-режиме, студентам необходимо обратиться в вузы.
Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.), вузами предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техники и обучения онлайн без посещения корпуса.
Магистратура
Обучение магистрантов начнется с 14 сентября дистанционно.
31 августа заканчивается комплексное тестирование; до 5 сентября принимаются заявления на грант; 7 сентября планируется объявление результатов конкурса по присуждению грантов; с 8 сентября начнется прием документов на конкурс по присуждению грантов МИО (акиматы); до 11 сентября будет осуществляться прием заявлений для зачисления в вузы.
Для магистрантов 2 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям магистрантов.
Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.
Для уточнения данного графика магистрантам необходимо обратиться в свои вузы.
Докторантура
Докторанты начнут учебу 1 сентября в дистанционном режиме.
Для докторантов 1 курса обучение будет проводиться в дистанционном формате.
Для докторантов 2-3 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям докторантов.
Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.
Для уточнения данного графика докторантам необходимо обратиться в свои вузы.
Интернатура и резидентура
Обучение в интернатуре и резидентуре будет осуществляться в очно-дистанционном формате.
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