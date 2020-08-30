Как будут обучаться студенты в казахстанских вузах с 1 сентября, разъяснили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.



Бакалавриат 1 курс



Осенний семестр будет организован в дистанционном формате.



Обучение начнется с 1 сентября. В этот день все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.



Для обучающихся 1 курса с 24 августа проводится ориентационная неделя в онлайн-режиме для ознакомления с политикой вуза и форматом дистанционного обучения.



Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.), предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техники и обучения онлайн без посещения корпуса.



Бакалавриат 2-4 курс



Учеба для студентов 2-4 курсов начнется 1 сентября. С 20 августа вузы проводят ознакомительные онлайн-встречи для своих студентов.



Рекомендуется перевести обучение на формат полного дистанционного обучения по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT- направлениям.



По таким направлениям, как естественные науки, технические, сельское хозяйство, здравоохранение и искусство, предусмотрен смешанный формат обучения. Лекции и семинары будут проводиться в онлайн-формате, лабораторные, практические и студийные занятия – на территории кампуса, но не раньше октября.



Для получения информации о дисциплинах, проводимых в оффлайн-режиме, студентам необходимо обратиться в вузы.



Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к Интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и др.), вузами предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техники и обучения онлайн без посещения корпуса.



Магистратура



Обучение магистрантов начнется с 14 сентября дистанционно.



31 августа заканчивается комплексное тестирование;

до 5 сентября принимаются заявления на грант;

7 сентября планируется объявление результатов конкурса по присуждению грантов;

с 8 сентября начнется прием документов на конкурс по присуждению грантов МИО (акиматы);

до 11 сентября будет осуществляться прием заявлений для зачисления в вузы.



Для магистрантов 2 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям магистрантов.



Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.



Для уточнения данного графика магистрантам необходимо обратиться в свои вузы.



Докторантура



Докторанты начнут учебу 1 сентября в дистанционном режиме.



Для докторантов 1 курса обучение будет проводиться в дистанционном формате.



Для докторантов 2-3 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям докторантов.



Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер.



Для уточнения данного графика докторантам необходимо обратиться в свои вузы.



Интернатура и резидентура



Обучение в интернатуре и резидентуре будет осуществляться в очно-дистанционном формате.