Узбекистан намерен возобновить авиарейсы в Казахстан

Минтранспорта Узбекистана сообщило о возможном возобновлении регулярных авиарейсов с зарубежными странами, сообщает zakon.kz.



С сентября рассматривается возможность возобновления регулярных рейсов с Казахстаном, Турцией, ОАЭ и Беларусью. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РУ.



Отмечается, что пассажиры, вылетающие в Узбекистан из стран, где эпидемиологическая обстановка не стабилизировалась ("красные рейсы"), должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языках.



Лица, въезжающие в Узбекистан из стран со сниженным уровнем заболеваемости коронавирусом ("желтые рейсы"), должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, проведенного методом ПЦР или экспресс-тестом.