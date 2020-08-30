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Узбекистан намерен возобновить авиарейсы в Казахстан

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 16:24
Узбекистан намерен возобновить авиарейсы в Казахстан
Фото из открытых источников
Минтранспорта Узбекистана сообщило о возможном возобновлении регулярных авиарейсов с зарубежными странами, сообщает zakon.kz.

С сентября рассматривается возможность возобновления регулярных рейсов с Казахстаном, Турцией, ОАЭ и Беларусью. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РУ.

Отмечается, что пассажиры, вылетающие в Узбекистан из стран, где эпидемиологическая обстановка не стабилизировалась ("красные рейсы"), должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языках.

Лица, въезжающие в Узбекистан из стран со сниженным уровнем заболеваемости коронавирусом ("желтые рейсы"), должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, проведенного методом ПЦР или экспресс-тестом.


Источник: zakon.kz
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