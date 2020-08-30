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"Защитит от рака": названа необычная польза ношения бороды

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 18:17
"Защитит от рака": названа необычная польза ношения бороды
Фото из открытых источников
Врач-дерматовенеролог высшей категории рассказала, как ношение бороды способствует защите здоровья человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ

Действительно, щетина или борода — это не просто элемент стиля или дань моде, она, в том числе, обладает полезными для кожи свойствами, - отметила кандидат медицинских наук Наталья Козлова.

По ее словам, наличие бороды и щетины на лице способствует сохранению естественных масел в коже, что, в свою очередь, обеспечивает ее хорошую увлажненность.

Борода и любая другая растительность на коже лица надежно защищает кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии, — отметила Козлова.

Также растительность на лице уменьшает аллергические реакции. "Ведь она выступает своеобразным фильтром, который предохраняет от попадания раздражителей в нос напрямую из внешней среды", — пояснила врач.

Ношение бороды способствует и защите лица от негативного воздействия холодного воздуха и сохранению тепла кожи лица, указала специалист.

Растительность на лице обеспечивает фильтрацию воздуха, а это способствует сохранению здоровья зубов и десен, — добавила она.

Кроме того, по словам Козловой, наличие бороды сокращает частоту бритья, что, в свою очередь, защищает от угревой сыпи, появляющейся из-за регулярного травмирования кожи, попадания на кожу раздражителей и последующего воспаления луковиц волос во время бритья.

Нужно отметить, что и щетину, и бороду важно содержать в чистоте, иначе она станет рассадником бактерий, что может привести к тем или иным заболеваниям кожи. Кроме того, за этим элементом стиля необходимо следить и ухаживать — неравномерные клочки выглядят неопрятно, — заключила дерматовенеролог.


Источник: zakon.kz
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