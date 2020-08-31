За сутки выявлены 111 новых случаев коронавируса в Казахстане

Еще 111 казахстанцев заболели коронавирусом, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что среди новых заболевших 60 симптомных носителей и 51 бессимптомный.



Всего в стране подтверждено 105 795 случаев коронавируса, из них:



Нур-Султан - 3 / 2

Алматы - 12 / 5

Акмолинская область - 6 / 2

Актюбинская область - 1 / 1

Алматинская область - 2 / 2

Атырауская область - 11 / 8

Восточно-Казахстанская область - 20 / 4

Жамбылская область - 2 / 2

Западно-Казахстанская область - 5 / 2

Карагандинская область - 19 / 13

Костанайская область - 8 / 0

Павлодарская область - 6 / 0

Северо-Казахстанская область - 11 / 6

Туркестанская область - 5 / 4