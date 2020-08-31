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Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 08:39
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Фото из открытых источников
Президент США Дональд Трамп высказал мнение по поводу беспорядков, которые не утихают Соединенных Штатах уже тертий месяц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил глава государства, в городах, управляемых демократами, прекратить насилие можно только при помощи силы.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, - это сила!" - написал американский лидер в своем Twitter.



Ранее Трамп на фоне беспорядков в американском Портленде призвал мэра города Теда Уилера ввести Национальную гвардию, осудив действия демонстрантов.

Акции протеста и беспорядки не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. Беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на них будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 10:12
Минский омон туда направить.Кучерявых поставить на место.
 
 

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