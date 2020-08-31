Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Президент США Дональд Трамп высказал мнение по поводу беспорядков, которые не утихают Соединенных Штатах уже тертий месяц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Как заявил глава государства, в городах, управляемых демократами, прекратить насилие можно только при помощи силы."Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, - это сила!" - написал американский лидер в своем Twitter.Ранее Трамп на фоне беспорядков в американском Портленде призвал мэра города Теда Уилера ввести Национальную гвардию, осудив действия демонстрантов.Акции протеста и беспорядки не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. Беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на них будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.