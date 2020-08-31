Нетерпеливый водитель восемь раз выстрелил в слишком медленного пешехода

В Юнион-Спрингс, штат Алабама (США), нетерпеливый водитель застрелил пешехода, который слишком медленно переходил дорогу перед автомобилем. Об этом пишет издание Daily Mail.



Инцидент произошел вечером в четверг, 27 августа. 22-летний Джереми Уэсли Пенн поехал на машине за едой. По пути он остановился, чтобы дать перейти дорогу 29-летнему пешеходу. Вскоре водителю показалось, что человек идет слишком медленно. Его терпение лопнуло, он взял пистолет и восемь раз выстрелил в мужчину, а затем скрылся.



Позже стало известно, что стрелок сдался правоохранительным органам. Сейчас он заключен в тюрьму по обвинению в убийстве.



Ранее в ЮАР автомобилист попытался объехать курицу, чтобы не сбить ее, и протаранил чужой дом. Сам водитель и его 19-летний пассажир получили травмы средней тяжести.