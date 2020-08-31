Устроил самосуд: Мужчина застрелил обидчика в Жамбылской области

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой!

В соцсетях появилось страшное видео: на его кадрах молодой парень стреляет в другого из ружья на глазах у свидетелей. Убийцей оказался 27-летний житель села Мойынкум, передает ИА «NewTims.kz».Видео конфликта было опубликовано в одном из пабликов в Instagram. Позже подробности убийства раскрыли в департаменте полиции Жамбылской области:«Конфликт между двумя молодыми мужчинами вблизи одного из продуктовых магазинов села Мойынкум одноименного района Жамбылской области закончился смертью одного из них. О том, что же послужило причиной тяжкого преступления, в настоящий момент выясняет следствие».Слышавшие выстрелы жители близлежащих домов сразу же сообщили в полицию.Незамедлительно прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины. Как выяснилось, им оказался 26-летний житель села Кылышбай.«По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК (убийство), назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. В ходе следственных мероприятий сотрудниками полиции задержан 27-летний житель села Мойынкум, который признался в содеянном.У подозреваемого в убийстве изъято ружье 20-го калибра. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего конфликта, ведется досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС», — добавили в пресс-службе ДП Жамбылской области.