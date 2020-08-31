Казахстанская биржа труда станет частью единой в ЕАЭС системы онлайн-трудоустройства

Пандемия коронавируса ускорила цифровизацию всех наиболее важных социальных услуг. Карантин и социальное дистанцирование дали толчок развитию системы Е-рекрутинга. За полгода количество вакансий и резюме на сайте государственной электронной биржи труда выросло в восемь раз.



По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, за последние полгода активность работодателей и соискателей значительно возросла. Если до карантина на сайте было зарегистрировано 48 тыс. резюме, то в августе эта цифра увеличилась до 385 тыс. Такую же динамику показывает инициативность хэдхантеров – за полгода общее число размещенных вакансий изменилось с 57 тыс. до 497 тыс.



По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Серика Шапкенова, электронная биржа труда стала хорошим инструментом содействия занятости. Согласно статистическим данным с сайта enbek.kz, более 330 тыс. безработных смогли найти подходящие для себя вакансии именно благодаря этой электронной площадке. Из них больше половины заняли постоянные места, 143 тыс. человек получили временную работу в трудный период.



Статистика показывает, что ежегодно в Казахстане около двух миллионов трудоспособных граждан увольняются со старой работы, устраиваются на новую, меняют профессию или место жительства. В настоящее время на сайте зарегистрировано 47 тыс. вакансий.



Аналитики АО «Центр трудовых ресурсов» сообщают, что наибольшая потребность в квалифицированных кадрах – в городах Алматы и Нур-Султан, Карагандинской, Костанайской областях. В разрезе профессий больше всего вакансий размещено в сфере строительства, образования и здравоохранения.



В ближайшее время список онлайн-услуг, оказываемых на сайте государственной биржи, станет шире. Будет внедрена система регистрации электронных трудовых договоров, разработан атлас новых профессий и компетенций. В IV квартале этого года казахстанская биржа enbek.kz станет частью единой на территории Евразийского экономического союза системы поиска «Работа без границ». Таким образом, ищущие работу казахстанцы получат доступ к национальным базам вакансий России, Беларуси, Армении и Кыргызстана.