Свидетель заявил о наличии другого человека в машине Ефремова перед ДТП

Свидетель защиты по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова заявил, что артист перед аварией был в машине не один. Его слова передает РИА Новости в понедельник, 31 августа.
По словам свидетеля, на заднее сидение автомобиля Ефремова сел «высокий человек в бейсболке».
Telegram-канал газеты «Комсомольская правда» в текстовой трансляции из зала суда рассказал о показаниях свидетеля Левана Падасяна, который поведал о севшем на заднее сиденье автомобиля с номером машины Ефремова человеке. Падасян не смог описать внешний вид мужчины. «Я еще обратил внимание, что впереди в машине никто не сидел. А кто был еще сзади — не знаю, стекла тонированные», — заявил он.
Ранее в пользу Ефремова дал показания другой свидетель, Александр Кобец. На суде он сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом полтора литра пива, подчеркнув, что при этом уверен, что видел актера на пассажирском сидении.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.
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