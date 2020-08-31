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Свидетель заявил о наличии другого человека в машине Ефремова перед ДТП

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Свидетель заявил о наличии другого человека в машине Ефремова перед ДТП
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Свидетель защиты по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова заявил, что артист перед аварией был в машине не один. Его слова передает РИА Новости в понедельник, 31 августа.

По словам свидетеля, на заднее сидение автомобиля Ефремова сел «высокий человек в бейсболке».

Telegram-канал газеты «Комсомольская правда» в текстовой трансляции из зала суда рассказал о показаниях свидетеля Левана Падасяна, который поведал о севшем на заднее сиденье автомобиля с номером машины Ефремова человеке. Падасян не смог описать внешний вид мужчины. «Я еще обратил внимание, что впереди в машине никто не сидел. А кто был еще сзади — не знаю, стекла тонированные», — заявил он.

Ранее в пользу Ефремова дал показания другой свидетель, Александр Кобец. На суде он сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом полтора литра пива, подчеркнув, что при этом уверен, что видел актера на пассажирском сидении.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.


Источник: lenta.ru
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