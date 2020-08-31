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Десять юных футболистов погибли от удара молнии

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 17:29
Десять юных футболистов погибли от удара молнии
Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters
Десять юных футболистов погибли от удара молнии в Уганде. Об этом сообщает LADBible со ссылкой на представителя полиции.

Гроза застала детей на футбольном поле 27 августа. Они укрылись в рядом стоящем доме с соломенной крышей, но его поразила молния. Девять игроков погибли на месте, еще один умер по пути в больницу. Футболистам было от 10 до 16 лет.

В местной полиции произошедшее назвали «прискорбным и печальным инцидентом». Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Муса Экверу заявил, что виновными в произошедшем являются инженеры, которые должны были поставить на крыше здания громоотводы.

28 июля сообщалось, что две мексиканские футболистки погибли от удара молнии во время матча женской футбольной лиги. Одна из погибших была несовершеннолетней.

5 июля удар молнии пережил российский вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский. Футболиста поместили в реанимацию и на двое суток ввели в искусственную кому. Позднее он заявил, что не помнит момент случившегося.


Источник: lenta.ru
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