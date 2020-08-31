Стрельба в Караганде: один убит, двое ранены

В Караганде полицейские "по горячим следам" задержали стрелка, убившего мужчину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



По данным полиции, 31 августа около 13.00 часов со двора дома по улице Бабушкина Октябрьского района Караганды в городскую больницу поступили трое жителей города с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших от полученных травм скончался.



По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство".



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний житель города. В настоящий момент обстоятельство выясняются. Проводится расследования.