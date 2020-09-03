Лукашенко хотел стать президентом объединенных Беларуси и Украины – Туск

Президент Беларуси Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал европейским политикам создать белорусско-украинский союз и предлагал свою кандидатуру в качестве его президента, рассказал в интервью Onet бывший президент Евросовета и экс-премьер Польши Дональд Туск, передает Tengrinews.kz.
"Я не говорил об этом раньше, но была такая ситуация, когда Минск ангажировался в подобие посредничества между ЕС, Россией и Украиной в эти горячие дни украинского кризиса. Ко мне позвонил Лукашенко (я тогда еще был премьер-министром Польши) и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. Тогда он просил поддержать его предложение белорусско-украинского союза, где он был бы президентом обеих стран", – отметил Туск.
Экс-президент Евросовета отметил, что Лукашенко тогда намекал, что это единственный способ затормозить агрессивные действия России.
"Он это делал, не заботясь об Украине, а опасаясь потерять власть. Тогда все опасались, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которых могла быть не только Украина, но также и Беларусь. Это могло означать его конец", – считает Туск.
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