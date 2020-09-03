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Генсек ООН: Пандемия Covid-19 может привести к активизации деятельности террористов

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 08:35
Генсек ООН: Пандемия Covid-19 может привести к активизации деятельности террористов
Фото из открытых источников
Антониу Гутерриш, отметил что эпидемия – это кризис не только в секторе здравоохранения, но и в сфере международной безопасности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия нового коронавируса является кризисом не только в секторе здравоохранения, но и в сфере международной безопасности.

"Он расшатывает основы социальной стабильности, подливает масло в огонь конфликтов и может привести к активизации деятельности террористов и экстремистов. Мир сейчас проходит очень нестабильную и взрывоопасную фазу – уже включились аварийные сигнальные огни. Перебои в цепочках поставок, протекционизм и национализм приводят к напряжённости в международных отношениях. Рост безработицы, голод и последствия климатического кризиса могут стать причиной политической нестабильности и беспорядков", – сказал Антониу Гутерриш.

По словам генерального секретаря организации, молодые люди переживают уже вторую глобальную рецессию за свою жизнь, они разочарованы в политиках и мировых лидерах. А этим уже пользуются экстремисты, отметил Антониу Гутерриш.

"Мир сейчас должен проявить единство и солидарность", – подчеркнул он.


Источник: informburo.kz
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