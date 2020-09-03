Число больных коронавирусной пневмонией резко возросло в Казахстане: за сутки выявили 571 новый случай, в то время как накануне их было всего 27, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.



Сообщается, что с 1 августа в стране зафиксировано 26 322 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Скончался от нее 301 пациент, в том числе шестеро - за последние сутки.



По коронавирусу статистика выглядит так: 106 032 случая заражения с начала пандемии, в том числе 88 случаев за сутки. Выздоровели уже 97 967 человек, а скончались - 1 606.



Между тем депутаты Мажилиса просят найти причины провалов в борьбе с пандемией в Казахстане: они требуют провести анализ реформ в здравоохранении.