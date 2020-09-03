В КНБ прокомментировали отдых казахстанцев на яхте в Италии

В КНБ прокомментировали отдых восьми туристов из Казахстана на загоревшейся яхте в Италии, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ответ на вопрос о том, каким образом казахстанские туристы попали в Италию, учитывая, что уже полгода закрыты границы и отменено авиасообщение между странами, в пресс-службе КНБ дали несколько версий.



"Пассажиры сгоревшей яхты у берегов Италии могли выехать из страны до введения чрезвычайного положения в Республике Казахстан", - прокомментировали в ведомстве.



В КНБ также отметили, что во время чрезвычайного положения в Казахстане и карантинных ограничений предусматривался выезд казахстанцев по некоторым основаниям. К примеру разрешение давалось гражданам на постоянное место жительство в другое государство или имеющих иммиграционные визы, выезжающим за границу на лечение, тем, у кого есть вид на жительство иностранных государств. С полным списком можно ознакомиться здесь.



"Кроме того, с 11 августа 2020 года разрешен выезд граждан Казахстана в иностранные государства, с которыми по решению Правительства Казахстана возобновлено прямое воздушное сообщение. Это Объединенные Арабские Эмираты, Республика Беларусь, Германия, Нидерланды, Египет, Украина, Южная Корея, Турецкая Республика", - добавили в пресс-службе КНБ.



Напомним, 27 августа стало известно, что яхта с казахстанскими туристами загорелась у берегов Италии. 50-метровая яхта Lady MM направлялась с острова Капри на остров Сардиния, когда начался пожар. На борту в тот момент находились 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа. Все они смогли самостоятельно выбраться с яхты и к моменту прибытия береговой охраны находились в маленькой лодке. Оттуда их и эвакуировали на землю.



Позже в социальных сетях казахстанцы задались вопросом, каким образом во время действия карантинных ограничений, жители страны попали в Италию.