«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Сентября
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.29 KZT
  • €1 = 496.47 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В КНБ прокомментировали отдых казахстанцев на яхте в Италии

Просмотров:1177 Опубликовано: Сегодня, 10:08
В КНБ прокомментировали отдых казахстанцев на яхте в Италии
Фото из открытых источников
В КНБ прокомментировали отдых восьми туристов из Казахстана на загоревшейся яхте в Италии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на вопрос о том, каким образом казахстанские туристы попали в Италию, учитывая, что уже полгода закрыты границы и отменено авиасообщение между странами, в пресс-службе КНБ дали несколько версий.

"Пассажиры сгоревшей яхты у берегов Италии могли выехать из страны до введения чрезвычайного положения в Республике Казахстан", - прокомментировали в ведомстве.

В КНБ также отметили, что во время чрезвычайного положения в Казахстане и карантинных ограничений предусматривался выезд казахстанцев по некоторым основаниям. К примеру разрешение давалось гражданам на постоянное место жительство в другое государство или имеющих иммиграционные визы, выезжающим за границу на лечение, тем, у кого есть вид на жительство иностранных государств. С полным списком можно ознакомиться здесь.

"Кроме того, с 11 августа 2020 года разрешен выезд граждан Казахстана в иностранные государства, с которыми по решению Правительства Казахстана возобновлено прямое воздушное сообщение. Это Объединенные Арабские Эмираты, Республика Беларусь, Германия, Нидерланды, Египет, Украина, Южная Корея, Турецкая Республика", - добавили в пресс-службе КНБ.

Напомним, 27 августа стало известно, что яхта с казахстанскими туристами загорелась у берегов Италии. 50-метровая яхта Lady MM направлялась с острова Капри на остров Сардиния, когда начался пожар. На борту в тот момент находились 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа. Все они смогли самостоятельно выбраться с яхты и к моменту прибытия береговой охраны находились в маленькой лодке. Оттуда их и эвакуировали на землю.

Позже в социальных сетях казахстанцы задались вопросом, каким образом во время действия карантинных ограничений, жители страны попали в Италию.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
valesa (Посетители) Сегодня, 13:14
Око,А зачем выкупать? Тур фирмы предоставляют транспорт и гида.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 12:59
Цитата: Око
Кто такие? Откуда деньги чтобы затопить и выкупить яхту за 8 млн евро?

Это семья Асаубаевых. Золотопромышленники. Сейчас судя по тому что пишет пресса, все активы в Казахстане они продали и просто наслаждаются жизнью.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 12:33
Именно так должны жить граждане страны богатой полезными ископаемыми: сорить на лево и на право деньгами, топить и сжигать яхты

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • valesa
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:21
восемь туристов из Казахстана

Лечили депрессию у берегов Италии. На Риксос походу денег не хватило.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • Ну Ну
  • DAD
 Око (Посетители) Сегодня, 10:48
бла-бла-бла.... А конкретика? Зачем нам догадки КНБ? Кто такие? Откуда деньги чтобы затопить и выкупить яхту за 8 млн евро?

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика