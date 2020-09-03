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Кто сможет использовать свои пенсионные накопления на жилье и лечение

Просмотров:838 Опубликовано: Сегодня, 10:47
Кто сможет использовать свои пенсионные накопления на жилье и лечение
Фото из открытых источников
Глава Минтруда разъяснил вопросы целевого использования пенсионных накоплений.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на брифинге разъяснил возможности целевого использования казахстанцами части их пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям, передает Today.kz.

По словам министра, правом на изъятие части накоплений из Единого пенсионного фонда (ЕНПФ) смогут воспользоваться:

1. Граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления - часть суммы, превышающую так называемый "порог достаточности" (около 529,7 тыс. чел.).

Основной принцип - пенсионные накопления необходимы для будущего пенсионного обеспечения граждан из накопительной пенсионной системы (НПС). Поэтому определенная сумма должна оставаться на пенсионном счете. Сверх этой суммы, граждане смогут использовать по своему выбору на вышеуказанные нужды.

2. Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ - до 50% оставшейся суммы (около 178,4 тыс. чел.).

У этой категории граждан совокупная пенсия (включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ) должна составлять не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы).

3. Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие еще накопления - оставшуюся сумму в ЕНПФ (около 13,3 тыс. чел.).

"Таким образом, возможностью целевого использования части пенсионных накоплений смогут воспользоваться более 721 тыс. казахстанцев", - сообщил Биржан Нурымбетов.

Под "порогом достаточности", по словам главы МТСЗН, рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая, с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет.

Основные параметры "порога достаточности":

- одинаковый для женщин и мужчин;

- будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты и т.д.);

- рассчитывается для каждого возраста, начиная с 20 лет.

"По предварительным расчетам, например, для граждан в возрасте 30 лет "порог достаточности" составит 2 млн 518 тыс. тенге. Сверх этой суммы они могут изъять по выбору на вышеуказанные нужды. Для 35 лет - 2 млн 961 тыс. тенге; 40 лет - 3 млн 437 тыс. тенге; 45 лет - 3 млн 947 тыс. тенге; 50 лет - 4 млн 495 тыс. тенге; 55 лет - 5 млн 084 тыс. тенге; 59 и более лет - 5 млн 586 тыс. тенге. Достижение данных "пороговых" сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной заработной платы по стране", - пояснил министр.

Биржан Нурымбетов также отметил, что вышеуказанные категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родителей, детей, внуков, братьев сестер). Для целевого использования также можно будет объединять денежные средства указанных членов семьи.

"При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель", - подчеркнул он.

Использование части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий предусматривает возможности приобретения жилья (на первичном и вторичном рынке) или земельного участка, рефинансирования или погашения ипотечных займов (в любом банке второго уровня, по любой программе), строительства или ремонта собственного жилья и другие варианты улучшения жилищных условий. Жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечение 5 лет.

Уполномоченным оператором по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, по принципу "одного окна", предлагается определить вновь создаваемый "Отбасы Банк" (АО "Жилстройсбербанк").

Порядок улучшения жилищных условий за счет выплат пенсионных накоплений утверждается Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.

Предполагается, что для использования части пенсионных накоплений на оплату лечения вкладчик будет обращаться в специально созданные комиссии при управлениях здравоохранения (областей, городов республиканского значения). Получив заключение комиссии о необходимости оказания медпомощи, после выбора клиники для прохождения лечения, вкладчик обращается с заявкой к уполномоченному оператору по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на оплату лечения (будет определен правительством РК).

Правила направления граждан на получение медпомощи за счет выплат пенсионных накоплений будут определяться Министерством здравоохранения РК.

Выбор частной финансовой компании для передачи ей в управление пенсионных накоплений вкладчик будет осуществлять посредством подачи заявления в ЕНПФ.

Правила передачи пенсионных активов в доверительное управление будут определены Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Данные подходы поддержаны Главой государства. Для их реализации до конца текущего года будут приняты все необходимые нормативные правовые акты и проведена подготовительная работа. Воспользоваться правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ для целевого использования граждане вышеуказанных категорий смогут уже в 2021 году.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:14
Жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечение 5 лет.
Объясните мне эт о чем? Эт первое


порог достаточности"
выходит если накопление составит этот порог достаточности и не более, значит я не смогу воспользоваться своими пенсионными накоплениями, эт два
Написать написали, что каждый может воспользоваться своими накоплениями, но постановления то нет, сразу после послания президента ОТЧИТАЛИСЬ, вряд ли узаконят, эт три
 
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 watlow (Посетители) Сегодня, 12:29
elek,
Пока еще ничего не свершилось. Как они умеют обещать мы все знаем.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 11:46
- рассчитывается для каждого возраста, начиная с 20 лет.

Неужели свершилось? Даже не верится.
 
 

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