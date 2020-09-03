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Начался прием анкет добровольцев для испытания казахстанской вакцины от COVID-19

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 11:39
Начался прием анкет добровольцев для испытания казахстанской вакцины от COVID-19
Фото: news.myseldon.com
Возраст добровольцев, которые могут принять участие в испытании вакцины, - от 18 до 50 лет, они должны обладать отменным здоровьем.

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК (НИИПББ) ведет набор добровольцев, которые примут участие в исследовании вакцины от коронавируса, передает Today.kz.

"Исследование будет проводиться на клинической базе Национального научного центра фтизиопульмонологии. Возраст добровольцев, которые могут принять участие в испытании вакцины, - от 18 до 50 лет, все участники должны обладать отменным здоровьем", - рассказали в НИИ.

Требования к добровольцам:

Отсутствие диагноза COVID-19 в анамнезе. Помимо этого, в последние 14 дней с начала исследования, добровольцы не должны быть в тесном контакте с людьми, у которых коронавирус подтвержден лабораторно или есть подозрение на инфицирование.

Участники не должны иметь хронических инфекций и каких-либо аллергических реакций.

К испытаниям не допустят людей с алкоголической и наркотической зависимостью, психическими расстройствами, серьезными эндокринными и почечными нарушениями.

Добровольцы не должны состоять на диспансерном учете с хроническими заболеваниями сердца и системы кровообращения.

Беременные и кормящие также не смогут стать участниками исследования.

Все, кого допустят до вакцинации, должны подписать добровольное информированное согласие, ежедневно вести дневник самонаблюдения и вовремя посещать врача в течении нескольких недель.

Каждому участнику исследования предоставят страховку.

Более подробно ознакомится со списком показаний и противопоказаний можно будет после подачи заявки. Главным исследователем от НИИПББ назначен профессор Хайруллин.

Вся информация, собранная при помощи этой анкеты, является конфиденциальной, защищается законодательством Республики Казахстан о защите персональных данных, не подлежит разглашению без согласия анекетируемого, и может быть использована только для целей проведения клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in®.

Предварительные анкеты просят направлять по ссылке.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных вакцин, допущенных к клиническим испытаниям. Отечественная вакцина сейчас находится на 1/2 фазе клинических испытаний.

Всего на стадии клинических испытаний находятся 33 вакцины-кандидата из 19 стран мира.


Источник: today.kz
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