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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О введении нового карантина высказался Тугжанов

Просмотров:9210 Опубликовано: Сегодня, 15:14
О введении нового карантина высказался Тугжанов
Фото из открытых источников
Сейчас не стоит вопрос о введении нового карантина, сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает zakon.kz.

Во время брифинга правительства журналисты спросили у Тугжанова о введении нового карантина.

Ходят слухи, что с 17 сентября введут повторный карантин. Также говорится, что в октябре ежедневно будут выявлять по 5 тысяч зараженных. Если это ложная информация, как вы будете это контролировать? - спросили представители СМИ.

Ералы Тугжанов ответил, что сейчас в повестке нет вопроса о введении повторного карантина.

Такой информации у нас нет. На сегодня уровень прироста заболеваемости составляет 0,1%. Это результат принятых мер. Количество занятых койко-мест сократилось на 17%. Можно сказать, что сейчас неплохая ситуация. Сейчас не стоит вопрос о введении нового карантина в Казахстане.

Он добавил, что сегодня пройдет заседание межведомственной комиссии, на котором обсудят пакет новых мер по ослаблению карантина.

Мы принимаем меры по смягчению ограничительных мер. Всегда есть люди, которые распространяют недостоверную информацию. Я бы хотел попросить сограждан верить официальной информации, - сказал заместитель премьера.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • xerox
  • Сергей Владимиров
  • arelav_74
  • ЁмоЁ
  • синдбад
 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:21
Да вам вообще верить нельзя! Господин Тугжанов!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • arelav_74
  • Neo_85
  • ЁмоЁ
 mer (Посетители) Сегодня, 17:03
Название в первой строке, "О введении нового карантина" ,уже мозг выносит.
 
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  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • arelav_74
 Саша саша (Посетители) Сегодня, 16:38
Почему он без маски - его оштрафуют или нет?
 
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 Seawolf (Посетители) Сегодня, 16:16
У меня одного аллергия на этого господина???
 
 

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