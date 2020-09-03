О введении нового карантина высказался Тугжанов

Сейчас не стоит вопрос о введении нового карантина, сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает zakon.kz.



Во время брифинга правительства журналисты спросили у Тугжанова о введении нового карантина.



Ходят слухи, что с 17 сентября введут повторный карантин. Также говорится, что в октябре ежедневно будут выявлять по 5 тысяч зараженных. Если это ложная информация, как вы будете это контролировать? - спросили представители СМИ.



Ералы Тугжанов ответил, что сейчас в повестке нет вопроса о введении повторного карантина.



Такой информации у нас нет. На сегодня уровень прироста заболеваемости составляет 0,1%. Это результат принятых мер. Количество занятых койко-мест сократилось на 17%. Можно сказать, что сейчас неплохая ситуация. Сейчас не стоит вопрос о введении нового карантина в Казахстане.



Он добавил, что сегодня пройдет заседание межведомственной комиссии, на котором обсудят пакет новых мер по ослаблению карантина.



Мы принимаем меры по смягчению ограничительных мер. Всегда есть люди, которые распространяют недостоверную информацию. Я бы хотел попросить сограждан верить официальной информации, - сказал заместитель премьера.