404 Not Found: Казахстанские платформы для дистанционки «легли» из-за большого объема трафика

Начало учебного года вновь омрачилось для школьников и учителей проблемами с проведением онлайн-уроков и выполнением домашних заданий. Со вчерашнего дня онлайн-платформы Onlinemektep.org и Bilimland.kz начали выбрасывать своих пользователей, не выдержав огромного объема трафика. А для большинства учеников все еще не доступны базовые функции на порталах. Журналист ИА «NewTimes.kz» узнала, почему казахстанские педагоги, школьники и их родители «уже возненавидели» формат дистанционного обучения.



Вчера в Казахстане официально начался 2020-2021 учебный год. Подчеркиваем слово «официально», так как за пару дней до первых сентябрьских занятий, большинство школ уже начали тестировать пробные занятия в дистанционном формате.



С 25 августа казахстанские педагоги провели несколько классных часов и даже успели раздать первые задания на платформе Bilimland.kz. Проблемы и «головная боль» дистанционки стала заметна уже тогда.



Опять перешли на WhatsApp



«С середины августа учителей уже начали дергать: нужно было собрать кучу данных, чтобы зарегистрировать детей на новых платформах. Прошлой карантинной четвертью мы занимались по Zoom, плюс были онлайн-уроки по телевидению. А домашние задания присылали на почту или WhatsApp.



И вот в начале этого учебного года нас порадовали — школы будут заключать индивидуальный договор с новыми, нашими казахстанскими платформами. Там уже будут загружены все задания, тесты, а для учителей есть готовые методические материалы. То есть не надо будет больше искать презентации, видео в интернете, все будет на едином портале Bilimland.kz.



Чиновники из МОНа, управления образования убеждали, что так работать в дистанционном формате будет намного легче. Но очень скоро стало понятно, что нет», — нервно посмеиваясь, рассказывает педагог актюбинской общеобразовательной школы.



По словам учителя, им проводили вебинары и вели инструктаж о том, как пользоваться онлайн-платформами. Но на деле многие педагоги столкнулись с тем, что функционал сайта оказался весьма ограниченным, а «в его интерфейсе черт ногу сломит».



«Мне родители звонят и жалуются: «Ребенок не может зайти в свой профиль». Мы вообще очень долго мучились с тем, чтобы детям создать учетную запись. Там кучу данных нужно заполнить, раздать логины и пароли. Это еще повезет, если ученик с компьютером на короткой ноге, а детки помладше или пожилые родители, к примеру, не могут разобраться на сайте.



На что жаловались? Не понимаются, как выполнить задание или тесты, а еще у многих неправильно выдавался результат суммарного оценивания. Родители пишут в чатах, просят помочь. А я не могу даже узнать, что они делают неправильно. У меня-то сайт показан с учительского профиля, я не вижу, как у учеников все выглядит», — делится педагог.



«Оказались не готовы». Не опять, а снова



Но проблемы на пробных уроках не сравнятся с теми, что начались в первые же дни учебы. Казахстанские платформы не выдержали нагрузки и «упали» на несколько часов. У некоторых пользователей сайты попросту не прогружались, а других автоматически выкидывали спустя 5-10 секунд после авторизации.



На жалобы вскоре отреагировали сами разработчики. Они признали, что портал не был готов к такому трафику:



«Уважаемые пользователи платформы onlinemektep.org! На данный момент на портале находится одновременно более 70 тыс пользователей. Подобный объем трафика в Казахстане является большим исключением. Сейчас наши специалисты ведут работы по усилению серверов, в связи, с чем в ближайшие 1-1,5 часа на портале могут не работать некоторые функции. Приносим извинения за причиненные неудобства и призываем проявить терпение. Благодарим за понимание!».



Трудности уже признали в акимате г. Алматы и также объяснили это большим количеством пользователей.



«Сразу в один день порядка 300 тыс детей заходит, пользуется платформой. Соответственно, точечно фиксируются какие-то жалобы, где-то зависает, мы это фиксируем, и будем отрабатывать, в течение одного-двух дней решим этот вопрос», — обещает директор центра новых технологий в образовании Алматы Андрей Дупик.



Помучавшись несколько часов, учителя и школьники вновь вернулись к традиционным занятиям в Zoom и заданиями по WhatsApp. Но и тут все оказалось непросто. Платформа для видеозвонков начинается «зависать», если в конференции одновременно сидит больше 10-15 человек.



Ученикам приходится выключать камеры и микрофоны, чтобы услышать учителя. Никакой обратной связи между учащимися и педагогом в подобном формате не предвидится. Поэтому дети вынуждены обращаться к учителям напрямую в мессенджерах. Все как в прошлой карантинной четверти.



«Ребенок до истерики дошел». Что думают о дистанционке казахстанские родители?



На новость о том, что платформы для дистанционки «полетели» в первый же день учебы, бурно отреагировали и родители, которые теперь вынуждены самостоятельно заниматься образованием детей. Соцсети уже заполнили гневные комментарии и жалобы:



«У родственников в Караганде ребенок сегодня до истерики дошел, пытаясь отметиться в этой системе. А она просто висит. Это реально какой-то кошмар. Причем тратятся нервы всех — и учителей, и родителей и детей. Вот это крутое начало нового учебного года! Прям низкий поклон нашему МОН, рапортовавшему о полной готовности к дистанционному обучению. Издевательство, на не дистанционное обучение».



«Ошибки дистанционного обучения весенней 4-й четверти наши власти не исправили. Как всегда будут свои ноу-хау тестировать на гражданах в то время, когда уже все должно работать и полноценно функционировать. Летом протестировать работу дистанционки, времени видать не было. Просто не готов Казахстан к полноценному дистанционному обучению. Так и будут власти тратить нервы учителей и родителей, но до конца никогда ничего не доделают. По-другому они не могут».



«Наш классный руководитель приехала специально в школу за полтора часа до начала уроков, потому что дома плохой интернет. И не смогла выйти в зум, потому что он в школе тоже оказался слабым. Когда я ей позвонила, она плакала. Казахтелеком, что скажете? Или вам некогда связь налаживать, премии начисляете?».



«Скажу за себя и своего ребенка-восьмиклассника. Интернет отличный. И дома Казахтелекомовский и мобильный. Все страницы, не касающиеся нашего онлайн образования летают, фильмы без проблем смотреть можно. Edumart, Online Mektep, Zoom висят глухо. И с ноутбука и с мобильного телефона.



Дети пытаются с учителями контактировать через WhatsApp. Настроение у них на нуле, хотя даже дистанционного начала учебного года ждали. Мне еще интересно, теперь задания накапливаться будут?



То есть, сегодня уже должен быть полноценный учебный день с пройденным материалом, который на самом деле не состоялся. Теперь нагрузка будет увеличиваться, завтра будут спрашивать выполнение заданий уже за два дня или чиновники от образования включат мозг и передвинут учебные планы?», — вопрошают возмущенные родители.