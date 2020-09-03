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Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии

Просмотров:400 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии
Фото из открытых источников
Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Комитета государственной безопасности, генерал-лейтенанта Валерия Вакульчика. Об этом сообщает издание Tut.by со ссылкой на близкий к пресс-службе администрации Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», а также Telegram-каналы Nexta и Euroradio.

По данным СМИ, в отставку со своего поста отправлены также секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков и глава Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель.

Позднее национальное информагентство Белоруссии БелТА подтвердило проведение кадровых перестановок и сообщило о новых постах, которые заняли двое отставников. По решению Лукашенко бывший глава КГБ стал секретарем Совбеза, а покинувший КГК Тертель возглавил КГБ. Исполняющим обязанности КГК назначен первый зампред ведомства Василий Герасимов.

О кадровых перестановках в Белоруссии стало известно в преддверии визита в эту страну делегации правительства России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Вакульчик занимал пост председателя КГБ с ноября 2012 года, а до того руководил Следственным комитетом (2011–2012) и Оперативно-аналитическим центром при президенте (2008–2011).

Тертель занял пост председателя КГК только в июне 2020 года, а до того в течение почти 12 лет был заместителем главы КГБ. Равков до прихода в Совбез (январь 2020 года) был министром обороны Белоруссии (с 2014 года).


Источник: rbc.ru
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