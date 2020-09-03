Снимать пенсионные накопления хотят разрешить с 1 января 2021 года

Норму о досрочном снятии пенсионных накоплений на покупку жилья, оплату лечения и передачу в управление частным финансовым компаниями планируют ввести уже с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы планируем, что норма вступит с 2021 года, потому что Президент поставил задачу принять все нормативно-правовые акты, которые касаются этой реформы, до конца года. Поэтому мы рассчитываем, что до конца года будут приняты поправки в законодательство и будут утверждены соответствующие постановления правительства и приказы соответствующих министерств. И с 1 января 2021 года, я думаю, мы сделаем все, чтобы люди уже могли воспользоваться этой возможностью", - сообщил Тугжанов на брифинге в правительстве.



Напомним, размер суммы, которую можно будет снять, зависит от "порога достаточности" и возраста гражданина.



Программа предусматривает возможности приобретения жилья на первичном и вторичном рынке или земельного участка, рефинансирования или погашения ипотечных займов (в любом банке второго уровня, по любой программе), строительства или ремонта собственного жилья и другие варианты улучшения жилищных условий. Жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечении 5 лет.