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Снимать пенсионные накопления хотят разрешить с 1 января 2021 года

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Снимать пенсионные накопления хотят разрешить с 1 января 2021 года
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Норму о досрочном снятии пенсионных накоплений на покупку жилья, оплату лечения и передачу в управление частным финансовым компаниями планируют ввести уже с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы планируем, что норма вступит с 2021 года, потому что Президент поставил задачу принять все нормативно-правовые акты, которые касаются этой реформы, до конца года. Поэтому мы рассчитываем, что до конца года будут приняты поправки в законодательство и будут утверждены соответствующие постановления правительства и приказы соответствующих министерств. И с 1 января 2021 года, я думаю, мы сделаем все, чтобы люди уже могли воспользоваться этой возможностью", - сообщил Тугжанов на брифинге в правительстве.

Напомним, размер суммы, которую можно будет снять, зависит от "порога достаточности" и возраста гражданина.

Программа предусматривает возможности приобретения жилья на первичном и вторичном рынке или земельного участка, рефинансирования или погашения ипотечных займов (в любом банке второго уровня, по любой программе), строительства или ремонта собственного жилья и другие варианты улучшения жилищных условий. Жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечении 5 лет.


Источник: Tengrinews.kz
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