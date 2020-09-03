Чат в WhatsApp по вопросам возврата ж/д билетов запущен в Казахстане

Национальный перевозчик открыл в WhatsApp номер по вопросам возврата железнодорожных билетов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".



"В связи с поступающими обращениями от пассажиров касательно возврата проездных документов (билетов) и денежных средств АО "Пассажирские перевозки" с 3 сентября 2020 года запускает мессенджер WhatsApp +7-707-270-36-64 для приема и оперативной обработки обращений", – отмечается в сообщении пресс-службы.



Как сообщается, возврат платежей производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета:



– при возврате билета не позднее одного часа до отправления поезда со станции отправления денежные средства поступают на карту плательщика в течение пяти рабочих дней;



– при возврате билета менее одного часа до отправления поезда со станции формирования денежные средства поступают в течение тридцати календарных дней в претензионном порядке на основании заявления пассажира.



Пассажиры, не получившие денежные средства за возврат билетов, обратившись на номер WhatsApp +7-707-270-36-64, могут уточнить статус возврата денежных средств.



"При отправке запроса необходимо указать номер проездного документа (билета) либо отправить фото проездного документа (билета) и квитанции о возврате проездного документа (билета) при обращении в билетную кассу", – говорится в сообщении.



Редакция BaigeNews.kz попыталась обратиться в новоявленный чат, однако ответа на момент публикации материала получено не было. Скорее всего, это не чат-бот, а реальный человек, управляющий номером в мессенджере.



Как напоминает национальный перевозчик возврат железнодорожных билетов производится согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утвержденных приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 апреля 2015 года № 545.