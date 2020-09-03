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Чат в WhatsApp по вопросам возврата ж/д билетов запущен в Казахстане

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 19:40
Чат в WhatsApp по вопросам возврата ж/д билетов запущен в Казахстане
Фото из открытых источников
Национальный перевозчик открыл в WhatsApp номер по вопросам возврата железнодорожных билетов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

"В связи с поступающими обращениями от пассажиров касательно возврата проездных документов (билетов) и денежных средств АО "Пассажирские перевозки" с 3 сентября 2020 года запускает мессенджер WhatsApp +7-707-270-36-64 для приема и оперативной обработки обращений", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщается, возврат платежей производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета:

– при возврате билета не позднее одного часа до отправления поезда со станции отправления денежные средства поступают на карту плательщика в течение пяти рабочих дней;

– при возврате билета менее одного часа до отправления поезда со станции формирования денежные средства поступают в течение тридцати календарных дней в претензионном порядке на основании заявления пассажира.

Пассажиры, не получившие денежные средства за возврат билетов, обратившись на номер WhatsApp +7-707-270-36-64, могут уточнить статус возврата денежных средств.

"При отправке запроса необходимо указать номер проездного документа (билета) либо отправить фото проездного документа (билета) и квитанции о возврате проездного документа (билета) при обращении в билетную кассу", – говорится в сообщении.

Редакция BaigeNews.kz попыталась обратиться в новоявленный чат, однако ответа на момент публикации материала получено не было. Скорее всего, это не чат-бот, а реальный человек, управляющий номером в мессенджере.

Как напоминает национальный перевозчик возврат железнодорожных билетов производится согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утвержденных приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 апреля 2015 года № 545.


Источник: baigenews.kz
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