Защитные маски из конопли выпускают во Франции

Французская промышленная компания Geochanvre, производящая безотходную, натуральную и биоразлагаемую продукцию, во время пандемии COVID-19 поняла, что их материал может быть использован в качестве безопасного фильтра для масок, передает zakon.kz.
По данным издания designboom, компания создала защитную маску, состоящую из 100% растительного фильтрующего войлока из натуральных волокон французской конопли.
Уровень фильтрации маски составляет 89% при частицах размером 3 мкм. Маска одноразовая, из войлочной конопли без добавок клея, покрыта защитной вуалью из кукурузного крахмала. Резинка, используемая для фиксации маски на лице, тоже подлежит переработке.
Продаются такие маски в упаковке по 50 штук, за 34,29 евро.
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