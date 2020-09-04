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Защитные маски из конопли выпускают во Франции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Защитные маски из конопли выпускают во Франции
Фото: designboom.com
Французская промышленная компания Geochanvre, производящая безотходную, натуральную и биоразлагаемую продукцию, во время пандемии COVID-19 поняла, что их материал может быть использован в качестве безопасного фильтра для масок, передает zakon.kz.

По данным издания designboom, компания создала защитную маску, состоящую из 100% растительного фильтрующего войлока из натуральных волокон французской конопли.

Уровень фильтрации маски составляет 89% при частицах размером 3 мкм. Маска одноразовая, из войлочной конопли без добавок клея, покрыта защитной вуалью из кукурузного крахмала. Резинка, используемая для фиксации маски на лице, тоже подлежит переработке.

Продаются такие маски в упаковке по 50 штук, за 34,29 евро.


Источник: zakon.kz
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