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Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда для военных СССР

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Создатель «Новичка» рассказал о разработке яда для военных СССР
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Разработка боевых отравляющих веществ группы «Новичок» проводилась в конце 70-х годов для советской армии после того, как аналогичное химическое оружие появилось на вооружении США. Об этом в пятницу, 4 сентября, в интервью «Ленте.ру» рассказал один из создателей «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк.

«Требовалось произвести фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Этим занимался и я в том числе. Разработка «Новичка» велась более десяти лет. В результате было получено то, что и требовалось заказчику, — но озвучивать эти требования не могу», — рассказал Ринк.

Он также отметил, что в разное время «Новичок» носил разные названия, придуманные военными: вначале «Нуклон», потом «Лошадь». А название «Новичок» было придумано «одним полковником» в конце 80-х годов.

3 сентября главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что если бы состояние российского оппозиционера Алексея Навального было вызвано попаданием в его организм веществ из группы «Новичка», то сопровождающие его люди также пострадали.

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 11:05

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