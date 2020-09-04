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Порно включили школьникам на онлайн-уроке в Нур-Султане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:25
Порно включили школьникам на онлайн-уроке в Нур-Султане
Фото ©REUTERS
Жительница Нур-Султана пожаловалась, что ученикам пятого класса на уроке математики в Zoom включили порнографию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По ее словам, прямо во время уроков школьникам включили порно, а позже вместо уроков на видео появились нецензурно выражавшиеся мужчины. Посты с жалобой появился в Facebook и Instagram.

"Второй день урока онлайн и беспредел происходит в программах Zoom. Почему вы за 3 месяца не смогли сделать нормальное приложение для учебы с детьми? У моего ребенка шок, у остальных одноклассников шок. Меня всю трясет. Что это за программа Zoom такая? Почему нет до сих пор нормального обучения", - написала автор публикации.

В Управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября.

"В процессе обучения учащихся 5 класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики.

После получения от родителей и учителя сообщения администрацией школы было проведено онлайн-совещание с детьми и родителями, проведена воспитательная работа с учащимися о соблюдении этики при работе в чатах и платформах", - добавили в управлении.

По данным ведомства, вечером родители проверили телефоны детей на предмет связи с посторонними лицами, но ничего выявить не смогли.

"Платформа Microsoft Teams несколько дней находилась на доработке по созданию команд, учетных записей и доступ открыли только 3 сентября. Учителя сразу создали команды и с сегодняшнего дня уроки ведутся на платформе Microsoft Teams", - добавили в управлении.

В управлении заявили, что направили письмо в адрес начальника Департамента полиции Нур-Султана Ержана Саденова.


Источник: Tengrinews.kz
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