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Использование пенсионных: сколько должны накопить казахстанцы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:13
Использование пенсионных: сколько должны накопить казахстанцы
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Министерстве труда и социальной защиты населения подготовили инфографики с планами по досрочному снятию казахстанцами своих пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что право на использование части пенсионных накоплений будет предоставлено с 2021 года. Их можно будет потратить на решение жилищного вопроса, оплату лечения для себя и близких, а также для передачи в управление финансовым компаниям.

Использование пенсионных: сколько должны накопить казахстанцы


Каждому возрасту будет соответствовать свой "порог достаточности". Чем старше человек, тем больше он должен накопить на счету в ЕНПФ. В министерстве пояснили, что это предполагаемые цифры. Итоговые могут отличаться, так как законодательно норма еще не принята и должна пройти все этапы согласования.

В Минтруда добавили, что при необходимости изъятые суммы можно будет объединять с членами семьи.

Использование пенсионных: сколько должны накопить казахстанцы


Ограничений по количеству изъятий не предасмотрено. То есть гражданин может накопить определенную сумму на счету в ЕНПФ, снять ее на приобретение жилья, а через некоторое время снять еще часть суммы на ремонт.

Использование пенсионных: сколько должны накопить казахстанцы


Источник: Tengrinews.kz
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