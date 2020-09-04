Использование пенсионных: сколько должны накопить казахстанцы

В Министерстве труда и социальной защиты населения подготовили инфографики с планами по досрочному снятию казахстанцами своих пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.Сообщается, что право на использование части пенсионных накоплений будет предоставлено с 2021 года. Их можно будет потратить на решение жилищного вопроса, оплату лечения для себя и близких, а также для передачи в управление финансовым компаниям.Каждому возрасту будет соответствовать свой "порог достаточности". Чем старше человек, тем больше он должен накопить на счету в ЕНПФ. В министерстве пояснили, что это предполагаемые цифры. Итоговые могут отличаться, так как законодательно норма еще не принята и должна пройти все этапы согласования.В Минтруда добавили, что при необходимости изъятые суммы можно будет объединять с членами семьи.Ограничений по количеству изъятий не предасмотрено. То есть гражданин может накопить определенную сумму на счету в ЕНПФ, снять ее на приобретение жилья, а через некоторое время снять еще часть суммы на ремонт.