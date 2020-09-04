Проверить казахстанцев на наличие офшорных счетов планируют до конца 2020 года

Астана. 4 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. До конца 2020 года граждан Казахстана проверят на счета в оффшорах, сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.
«До конца текущего года планируется осуществить первый обмен информацией о финансовых счетах физических и юридических лиц между налоговыми органами стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – КазТАГ). Соответственно, будет проведен анализ полученных сведений по резидентам нашей страны», - сказал Смаилов на брифинге в пятницу.
По его словам, будет актуализирован план по противодействию теневой экономике.
«Будет усовершенствовано законодательство в части переводов в офшорные юрисдикции», - уточнил Смаилов.
Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, анонсировал меры против чиновников, депутатов и судей, имеющих счета за рубежом. Также он сообщил, что в случаях, когда у государственных служащих или представителей квазигосударственного сектора буде выявлено двойное гражданство, они будут освобождаться от занимаемых должностей.
2 сентября министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев сообщил, что минфин исполнит рекомендации FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в части введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государственным должностным лицам и лицам квазигоссектора, и членам их семей, а также законодательного закрепления права налоговых органов в получении от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах.
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