Мир вступил в эру пандемий – ученые

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – По мнению эпидемиологов, мир вступил в эру пандемий, пишет The Washington Post.
«Коронавирус – это последний из ряда признаков того, что мир «вступил в эру пандемии», - предупреждают Энтони С. Фаучи и эпидемиолог Дэвид Моренс из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
По мнению ученых, человеческая деятельность, по-видимому, является основным фактором, способствующим возникновению болезней, которые «должны заставить нас серьезно и коллективно задуматься о том, чтобы жить в более вдумчивой и творческой гармонии с природой».
«Инфекционные заболевания, распространенные среди людей и животных, вызываются патогенами, которые однажды передались от других животных-хозяев. Помимо уже известных инфекций, периодически возникают новые заболевания. В крайних случаях они могут вызвать пандемии, такие как COVID-19; в других случаях возникают инфекции, которые не получают большого распространения либо вызывают лишь небольшие эпидемии. Известные заболевания могут возникать повторно, например, в результате расширения географического распространения или в результате того, что они становятся более заразными или более патогенными. Возникновение болезней отражает изменение равновесия и дисбаланс в сложных глобально распределенных экосистемах, включающих людей, животных, патогены и окружающую среду. Понимание этих переменных – необходимый шаг в борьбе с будущими вспышками опасных болезней», - говорится в статье, опубликованной исследователями в научном журнале Cell.
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