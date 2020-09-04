Вакцинация от гриппа в Казахстане начнется на 2 недели раньше

Это связано с подготовкой ко второй волне коронавирусной инфекции и сезону ОРВИ.
Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК сообщил, что вакцинация от гриппа в этом году начнется на 2 недели раньше, передает Today.kz.
"ТОО "СК-Фармация" закупило 2 060 300 доз вакцины против гриппа. Это позволит охватить 11% населения республики. Кроме этого, территориальными управлениями здравоохранения заявлен дополнительный объем вакцины против гриппа в количестве 753 900 доз", - сообщил Коджахметов.
По его словам, ранняя вакцинация позволит обеспечить формирование иммунитета к вирусам гриппа, циркулирующим в эпидемиологический сезон. Длительность иммунитета от гриппа после вакцинации составляет от 6 до 12 месяцев.
"В целях подготовки к вакцинации населения против сезонного гриппа развернуто 5 034 прививочных кабинетов, проводится обучение вакцинаторов. Проведено 1 107 семинаров, подготовлены 7 282 врача и 14 541 медицинских работников среднего звена", - сообщил официальный представитель Минздрава.
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