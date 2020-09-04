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Вакцинация от гриппа в Казахстане начнется на 2 недели раньше

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Вакцинация от гриппа в Казахстане начнется на 2 недели раньше
Фото из открытых источников
Это связано с подготовкой ко второй волне коронавирусной инфекции и сезону ОРВИ.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК сообщил, что вакцинация от гриппа в этом году начнется на 2 недели раньше, передает Today.kz.

"ТОО "СК-Фармация" закупило 2 060 300 доз вакцины против гриппа. Это позволит охватить 11% населения республики. Кроме этого, территориальными управлениями здравоохранения заявлен дополнительный объем вакцины против гриппа в количестве 753 900 доз", - сообщил Коджахметов.

По его словам, ранняя вакцинация позволит обеспечить формирование иммунитета к вирусам гриппа, циркулирующим в эпидемиологический сезон. Длительность иммунитета от гриппа после вакцинации составляет от 6 до 12 месяцев.

"В целях подготовки к вакцинации населения против сезонного гриппа развернуто 5 034 прививочных кабинетов, проводится обучение вакцинаторов. Проведено 1 107 семинаров, подготовлены 7 282 врача и 14 541 медицинских работников среднего звена", - сообщил официальный представитель Минздрава.


Источник: today.kz
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