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Полицейского сбили и протащили на капоте на юге Казахстана

Просмотров:367 Опубликовано: Сегодня, 16:29
Полицейского сбили и протащили на капоте на юге Казахстана
Кадры из видео
Участковый инспектор полиции, рискуя своей жизнью, остановил автомашину нарушителя ПДД в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

На одной из улиц поселка Аксукент во время ночного патрулирования сотрудники полиции МПС Сайрамского РУП заметили автомашину ВАЗ, вызвавшую подозрение у стражей порядка. Полицейские указали водителю остановиться, но он не подчинился законным требованиям и попытался скрыться. В этот момент участковый инспектор Даурен Байхарашев перегородил дорогу нарушителю. Однако водитель, не подчинившись, продолжил движение и наехал на полицейского, который успел прыгнуть на капот машины.

Пытаясь сбросить майора Байхарашева, нарушитель на большой скорости протащил его на капоте авто по улицам поселка.

"Благодаря своему профессионализму и физической подготовке полицейскому тем не менее удалось удержаться. В погоню за водителем бросились коллеги участкового инспектора и стали преследовать нарушителя. Также содействие в его задержании оказал неравнодушный водитель Audi, который, выполняя свой гражданский долг, попытался остановить автомашину. Несмотря на это, водитель ВАЗ, не сбавляя скорости, протаранил машину сельчанина. Затем, продолжая тащить на капоте полицейского, он выехал в направлении трассы Алматы - Термез, где, не доезжая до соседнего села Карабулак, бросил автомашину и скрылся. Участковому инспектору полиции Даурену Байхарашеву оказали первую медицинскую помощь", - рассказали в полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали сбежавшего водителя. Им оказался житель Сайрамского района, который полностью признался в содеянном. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Назначены экспертизы. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 19:37
Им оказался житель Сайрамского района

Очень интересно, сколько этому жителю лет и чей он сын?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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mer (Посетители) Сегодня, 19:13
kann,А где его пестик, надо было стрелять через лобовуху, или на крайняк головой разбить стекло, и остановить гонщика kill hypnosis
 
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kann (Посетители) Сегодня, 18:45
Мент терминатор.
 
 

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