Отдам ребенка в хорошие руки – полиция проверяет странное объявление

На одном из столбов в Шымкенте кто-то повесил необычное объявление. Девочку "Агатку", как собачку обещают отдать в "хорошие руки", сообщает zakon.kz.
На странное объявление обратил внимание пользователь Карла С. и опубликовал фото в Facebook-группе "Шымкент - Что? Где? Когда?".
Здравствуйте, по улице Курманбекова (не доходя до пр. Абая), между поликлиникой 3 и больницей #2 висит объявление. Фото ребёнка. Отдают в хорошие руки. По QR коду выходит адрес. Подозрительное объявление. Не могли бы тегнуть компетентные органы и проверить? – спрашивает Карла С.
В пресс-службе ДП города Шымкент корреспонденту zakon.kz ответили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 128 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Торговля людьми). В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
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