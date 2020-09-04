Отдам ребенка в хорошие руки – полиция проверяет странное объявление

На одном из столбов в Шымкенте кто-то повесил необычное объявление. Девочку "Агатку", как собачку обещают отдать в "хорошие руки", сообщает zakon.kz.



На странное объявление обратил внимание пользователь Карла С. и опубликовал фото в Facebook-группе "Шымкент - Что? Где? Когда?".



Здравствуйте, по улице Курманбекова (не доходя до пр. Абая), между поликлиникой 3 и больницей #2 висит объявление. Фото ребёнка. Отдают в хорошие руки. По QR коду выходит адрес. Подозрительное объявление. Не могли бы тегнуть компетентные органы и проверить? – спрашивает Карла С.



В пресс-службе ДП города Шымкент корреспонденту zakon.kz ответили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 128 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Торговля людьми). В настоящее время проводятся следственные мероприятия.