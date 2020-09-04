«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.76 KZT
  • €1 = 498.68 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Отдам ребенка в хорошие руки – полиция проверяет странное объявление

Просмотров:349 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Отдам ребенка в хорошие руки – полиция проверяет странное объявление
Фото: Facebook.com/MinzdravRK
На одном из столбов в Шымкенте кто-то повесил необычное объявление. Девочку "Агатку", как собачку обещают отдать в "хорошие руки", сообщает zakon.kz.

На странное объявление обратил внимание пользователь Карла С. и опубликовал фото в Facebook-группе "Шымкент - Что? Где? Когда?".

Здравствуйте, по улице Курманбекова (не доходя до пр. Абая), между поликлиникой 3 и больницей #2 висит объявление. Фото ребёнка. Отдают в хорошие руки. По QR коду выходит адрес. Подозрительное объявление. Не могли бы тегнуть компетентные органы и проверить? – спрашивает Карла С.

В пресс-службе ДП города Шымкент корреспонденту zakon.kz ответили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 128 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Торговля людьми). В настоящее время проводятся следственные мероприятия.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика