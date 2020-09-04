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«Опасность еще не миновала»: Казахстанский медик обратилась к родителям, требующим открыть школы

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 18:30
«Опасность еще не миновала»: Казахстанский медик обратилась к родителям, требующим открыть школы
Фото из открытых источников
Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Жибек Жолдасова призвала казахстанцев отказаться от посещения мест массовых скоплений людей, передает ИА «NewTimes.kz». В том числе перестать требовать от государства открыть школы. По словам медика, в стране уже началась вторая, более опасная волна коронавируса.

Своим мнением Жолдасова поделилась в Facebook.

«Друзья, которые призывают к открытию школ, опасность еще не миновала. Младшая на прошлой неделе пошла в садик, результат — насморк, а со временем появился кашель. У сына пару недель назад возобновились тренировки, и то же самое. Через несколько дней появился насморк, хотя вроде занимаются они в масках.

У обоих перед входом измеряют температуру и просят помыть руки санитайзером.
Со вчерашнего дня насморк поразил и меня. А сегодня и муж говорит, что в носу першит.

Это конечно, не коронавирус, больше похоже на риновирус. Но я к тому, что сезон простуд уже начался и сейчас лучше воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей. Ведь если на этот риновирус наложится еще и ковид, пережить их будет гораздо сложнее», — предостерегает психотерапевт.

Медик отметила, что прекрасно понимает все сложности дистанционного обучения:

«Понимаю, что не от хорошей жизни родители хотят отправить детей в школы: и качество преподавания онлайн хуже, чем «вживую», и скорость интернета, бывает, резко падает, и серверы Zoom и приложений не выдерживают, а у кого-то вообще нет интернета или возможности обеспечить гаджетами всех детей.

Сын 10-классник вроде нормально занимается, лишь вчера в районе отключили свет, и пока он переключался на «айпад», прошла половина урока по английскому языку.

Но все же давайте пока побережем друг друга и будем здоровы. Просьба не ругаться в комментариях, как вы поняли, я сама мама школьника-десятиклассника и нам на следующий год ЕНТ сдавать, а с таким обучением придется нанимать репетиторов по всем предметам».

Врач предупреждает о второй волне COVID-19:

«Так что вторая волна коронавируса началась. И началась она с других респираторных вирусных инфекций, которые могут ослабить иммунитет, а ковид попросту добьет организм».


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • mer
 Empro (Посетители) Сегодня, 19:13
Учиться надо, ибо то, обучение, которое сейчас, просто ни о чём. В голове ничего не остаётся, всё постоянно виснет.
Пора уже им переболеть. У кого не спросишь, большинство весной уже переболело. Мы в том числе.
 
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  • Empro
 mer (Посетители) Сегодня, 19:08
Всякую чушь несут, раньше даже никто и не знал, что такое насморк, обычное дело, а тут припаяли корону, с головой уже у людей не айс...
 
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 18:45
Не могут нормально обучать пусть тогда всем ученикам дают академ
 
 

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