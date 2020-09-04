«Опасность еще не миновала»: Казахстанский медик обратилась к родителям, требующим открыть школы

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Жибек Жолдасова призвала казахстанцев отказаться от посещения мест массовых скоплений людей, передает ИА «NewTimes.kz». В том числе перестать требовать от государства открыть школы. По словам медика, в стране уже началась вторая, более опасная волна коронавируса.
Своим мнением Жолдасова поделилась в Facebook.
«Друзья, которые призывают к открытию школ, опасность еще не миновала. Младшая на прошлой неделе пошла в садик, результат — насморк, а со временем появился кашель. У сына пару недель назад возобновились тренировки, и то же самое. Через несколько дней появился насморк, хотя вроде занимаются они в масках.
У обоих перед входом измеряют температуру и просят помыть руки санитайзером. Со вчерашнего дня насморк поразил и меня. А сегодня и муж говорит, что в носу першит.
Это конечно, не коронавирус, больше похоже на риновирус. Но я к тому, что сезон простуд уже начался и сейчас лучше воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей. Ведь если на этот риновирус наложится еще и ковид, пережить их будет гораздо сложнее», — предостерегает психотерапевт.
Медик отметила, что прекрасно понимает все сложности дистанционного обучения:
«Понимаю, что не от хорошей жизни родители хотят отправить детей в школы: и качество преподавания онлайн хуже, чем «вживую», и скорость интернета, бывает, резко падает, и серверы Zoom и приложений не выдерживают, а у кого-то вообще нет интернета или возможности обеспечить гаджетами всех детей.
Сын 10-классник вроде нормально занимается, лишь вчера в районе отключили свет, и пока он переключался на «айпад», прошла половина урока по английскому языку.
Но все же давайте пока побережем друг друга и будем здоровы. Просьба не ругаться в комментариях, как вы поняли, я сама мама школьника-десятиклассника и нам на следующий год ЕНТ сдавать, а с таким обучением придется нанимать репетиторов по всем предметам».
Врач предупреждает о второй волне COVID-19:
«Так что вторая волна коронавируса началась. И началась она с других респираторных вирусных инфекций, которые могут ослабить иммунитет, а ковид попросту добьет организм».
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