Умер создатель самолета Ту-154

Скончался конструктор и старейший сотрудник ПАО «Туполев» Александр Шенгардт. О его смерти говорится в сообщении на сайте «Туполева».



Шенгардт скончался в возрасте 95 лет, причины смерти не называются. Согласно заявлению компании, в которой работал авиаконструктор, Шенгардт трудился в «Туполеве» с 10 февраля 1948 года и до конца жизни. «Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт — человек-эпоха», — говорится в сообщении.



Шенгардт 35 лет занимал пост главного конструктора самолета Ту-154, также он принимал участие в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124 и боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22. За создание и ввод в эксплуатацию Ту-154Б он стал лауреатом Ленинской премии, а в 1997 году получил звание заслуженного конструктора России.



«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался», — охарактеризовал авиаконструктора заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.



Прощание с Шенгардтом состоится 8 сентября.



Ту-154 — советский реактивный пассажирский авиалайнер. Самолет был разработан в 1960-х годах в ОКБ «Туполева» для авиаперевозок средней протяженности до 180 пассажиров. Ту-154 являлся одним из самых распространенных лайнеров в СССР и России, всего было произведено более тысячи единиц самолета.