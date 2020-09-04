"Я остаюсь". Лео Месси выступил с официальным заявлением

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с официальным заявлением в эксклюзивном интервью Goal.com, в котором объявил, что остается в клубе, сообщает Tengrinews.kz."Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Мое отношение к команде не изменится, как бы я ни хотел уйти. Я сделаю все возможное от себя. Я всегда хочу побеждать, быть конкурентоспособным и не люблю ничего проигрывать. Я всегда хочу лучшего для клуба, для партнеров в раздевалке и для себя", - сказал Месси.При этом форвард каталонцев выступил с критикой президента клуба Хосепа Бартомеу."Руководство клуба во главе с Бартомеу - это катастрофа. Я сказал руководству, в том числе президенту, что хочу уехать. Я говорил ему об этом весь год. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и думал, что мое время в "Барселоне" закончилось. Мне было очень жаль, потому что я всегда говорил, что хочу здесь закончить карьеру.Это был очень тяжелый год, я много терпел на тренировках, на играх и в раздевалке. Для меня все стало очень сложным, и наступил момент, когда я задумался о поисках новых амбиций. Это произошло не из-за результата в Лиге чемпионов против "Баварии", нет… Я долго думал об этом решении.Я сказал обо всем президенту. Он всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу я уйти или хочу остаться, и в конце концов он не сдержал свое слово", - приводит слова аргентинца "Чемпионат".Также футболист рассказал, что его семья тяжело восприняла новость о потенциальном уходе из клуба."Когда я сообщил жене и детям о желании уехать, была жестокая драма. Вся семья плакала, мои дети не хотели уезжать из Барселоны, не хотели менять школу. Но я смотрел дальше. Я хочу играть на высшем уровне, выигрывать титулы, соревноваться в Лиге чемпионов. В турнире можно выиграть или проиграть, потому что это очень сложно, но нужно соревноваться.Матео (сын Месси) еще маленький, и он не понимает, что значит отправиться в другое место и прожить там несколько лет. Тьяго (старший сын Лионеля) что-то услышал по телевизору и задавал мне вопросы. Я надеялся, что он не будет думать, будто мы его заставляем жить в другом месте и учиться в новой школе. Он расплакался и сказал: "Никуда не поеду". Это было очень тяжело.Мои дети выросли здесь. Нет ничего плохого в желании уйти. Мне это было нужно, это было нужно клубу, и это было бы хорошо для всех. Моя жена поддерживала и сопровождала меня несмотря на боль в душе", - признался нападающий.Ранее Месси уведомил "Барселону", что намерен уйти, воспользовавшись пунктом в соглашении, позволяющим покинуть команду бесплатно по окончании сезона. В клубе заявили, что 33-летний аргентинец не выполнил условия, чтобы пункт вступил в силу, и сообщили, что готовы отпустить его лишь за отступные, которые составляют 700 миллионов евро.По данным СМИ, Месси также заявил о желании перейти в "Манчестер Сити". Другими претендентами на аргентинца назывались "ПСЖ" и "Ювентус".