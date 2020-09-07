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Найдена связь между рационом питания и смертностью от коронавируса

Просмотров:488 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Найдена связь между рационом питания и смертностью от коронавируса
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Ученые нашли связь между рационом питания и смертностью от коронавируса, передает Tengrinews.kz. Об этом пишет газета "Известия".

Довольно высокий уровень смертности показывают страны, жители которых придерживаются средиземноморской диеты, хотя она и считается полезной для сердечно-сосудистой системы.

Российские специалисты отметили, что рацион питания оказывает воздействие на иммунитет, который в свою очередь влияет на тяжесть течения болезни. Но формируется иммунитет годами, поэтому быстро укрепить его, перейдя на другие продукты, не получится.

В своем исследовании ученые пришли к выводу, что низкой смертности в Германии, Австрии, Чехии, Китае и Турции поспособствовала привычка жителей есть квашеную капусту и кисломолочные продукты.

"Молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности входят в состав многих диет, рациональность которых доказана. Они способствуют выведению мочевой кислоты, нормализации липидного и углеводного обмена, являются источником кальция, витамина Д", - пояснила врач-диетолог Наталья Пугачева.

Но еда, по мнению экспертов, влияет не на вирус, а на иммунную систему человека. Ее формируют в том числе пищевые привычки человека: чтобы сформировать иммунитет, нужно придерживаться определенной диеты несколько лет. А вот неправильное питание может привести к ряду заболеваний: ожирению или сахарному диабету. Они в свою очередь усугубляют течение коронавирусной инфекции.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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asnural (Посетители) Сегодня, 10:10
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