Новое постановление против Храпуновых вынес американский суд

В США вынесли новое постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство юстиции Казахстана.



3 сентября окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес очередное постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых о назначении штрафа за нарушение порядка судопроизводства.



"Судья Кэтрин Паркер пришла к выводу о том, что Храпуновы нарушили многочисленные юридические обязательства, намеренно уничтожали доказательства и давали лживые показания о том, что не имеют доступа к некоторым документам", - сообщается на сайте Минюста.



Суд также установил, что Храпуновы нарушили некоторые постановления по этому делу, включая запрет на несанкционированное распространение конфиденциальных показаний Ильясом Храпуновым.



Как пояснили в Министерстве юстиции, решение от 3 сентября является продолжением в ряду постановлений суда о назначении штрафа в отношении Храпуновых и Аблязова за неправомерное поведение и нарушение порядка судопроизводства, вынесенных в мае 2020 года и июле 2019 года. Данное решение является пятым по счету.



Окончательный размер штрафа будет установлен после представления истцами суммы понесенных судебных затрат.



Судебное разбирательство Flatotel в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции (от имени акимата Алматы) совместно с АО "БТА Банк" более четырех лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.



Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей.



Консультант правительства – партнер Boies Schiller Flexner LLP Мэттью Шварц заявил, что истцы высоко оценивают пристальное внимание суда к представляемым доказательствам. "Аблязов, Храпуновы и их сообщники неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка", - подчеркивает он.



В октябре 2018 года в Алматы вынесли приговор экс-акиму Виктору Храпунову и его супруге Лейле. Ему назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, с конфискацией имущества. Лейлу Храпунову суд постановил признать виновной и окончательно назначил ей 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



По данным суда, Лейлу и Виктора Храпуновых обвинили в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.



Бывший аким Алматы Виктор Храпунов покинул Казахстан в ноябре 2007 года и со своей женой Лейлой отправился в Женеву, где в то время учился его сын Ильяс. Акимат Алматы направил иск в федеральный суд Лос-Анджелеса в 2014 году. По мнению следствия, Виктор Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США.