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В Казахстане планируют утвердить правила по вводу ограничений и карантина

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 10:46
В Казахстане планируют утвердить правила по вводу ограничений и карантина
Фото из открытых источников
Подготовлен проект приказа "Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина на территории Республики Казахстан и Перечня инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин", передает zakon.kz. Документ размещен на сайте открытые НПА.

Так, в правилах говорится, что в случае угрозы завоза и распространения инфекционных заболеваний, предусмотренных Перечнем, в соответствии со статьей 104 Кодекса вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, которые включают меры:

- направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний;
- предусматривающие особый режим предпринимательской или иной деятельности.

Как следует из документа, ограничительные мероприятия и карантин могут вводиться при следующих инфекциях:

В Казахстане планируют утвердить правила по вводу ограничений и карантина


В случае угрозы ввоза на территорию республики или распространения на всей территории РК инфекционных и паразитарных заболеваний Главный государственный санитарный врач РК вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории республики с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения, - говорится в проекте.

В случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) главные государственные санитарные врачи вводят ограничительные мероприятия, в том числе карантин, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения.

В случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, не предусмотренных в Перечне, на отдельных территориях (объектах) ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся постановлением Главного государственного санитарного врача РК или главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте), а также на ведомственных объектах иных государственных органов решением главного государственного санитарного врача структурных подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии со статьей 104 Кодекса.

Контроль за исполнением настоящего приказа будет возложен на курирующего вице-министра здравоохранения РК.

Проект приказа находится на обсуждении с 28 августа, которое завершится 14 сентября.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 10:56
Чувствую нас ждет часть 2 "Человеческий грипп вызванный новым подтипом вируса".

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

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