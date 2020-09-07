В Казахстане планируют утвердить правила по вводу ограничений и карантина

Подготовлен проект приказа "Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина на территории Республики Казахстан и Перечня инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин", передает zakon.kz. Документ размещен на сайте открытые НПА.Так, в правилах говорится, что в случае угрозы завоза и распространения инфекционных заболеваний, предусмотренных Перечнем, в соответствии со статьей 104 Кодекса вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, которые включают меры:- направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний;- предусматривающие особый режим предпринимательской или иной деятельности.Как следует из документа, ограничительные мероприятия и карантин могут вводиться при следующих инфекциях:В случае угрозы ввоза на территорию республики или распространения на всей территории РК инфекционных и паразитарных заболеваний Главный государственный санитарный врач РК вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории республики с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения, - говорится в проекте.В случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) главные государственные санитарные врачи вводят ограничительные мероприятия, в том числе карантин, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения.В случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, не предусмотренных в Перечне, на отдельных территориях (объектах) ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся постановлением Главного государственного санитарного врача РК или главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте), а также на ведомственных объектах иных государственных органов решением главного государственного санитарного врача структурных подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии со статьей 104 Кодекса.Контроль за исполнением настоящего приказа будет возложен на курирующего вице-министра здравоохранения РК.Проект приказа находится на обсуждении с 28 августа, которое завершится 14 сентября.