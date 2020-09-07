Азат Перуашев заявил, что каждый казахстанец должен иностранному кредитору около $9 тыс

Наша страна уже должна около 158 млрд долларов США внешним кредиторам, что составляет около 90% ВВП. Каждый казахстанец - от старика до младенца - уже должен иностранному «дяде» около $9 тыс. Об этом заявил депутат мажилиса и председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев в интервью газете «Деловая неделя», передает ИА «NewTimes.kz».



Мажилисмен также информирует, что возможности государства в решении любых задач определяются бюджетом.



«Значительная часть госсредств в нашей стране расходуется вне бюджета и скрытно от общества. Именно там происходят системные нарушения, процветает коррупция. Поэтому первоочередная задача - вернуть под контроль парламента все государственные финансы», — отметил он.



По его словам, это бюджеты нацкомпаний и госпредприятий.



«Многие из них неэффективны без постоянных бюджетных вливаний, да еще и занимают в долг за рубежом; здесь регулярно всплывают коррупционные скандалы. Поэтому бюджеты нацкомпаний, их «дочек», различных РГП и ТОО при министерствах и акиматах, вроде «СК-Фармации» или СПК - должны включаться в расширенный государственный бюджет и отчитываться парламенту о расходах и достигнутых результатах», — говорит Азат Перуашев.



Он и его партия считает необходимым «прекратить бесконечные внешние займы госорганов и госпредприятий, за которые расплачиваются все граждане Казахстана, хотя значительная часть этих кредитов уходит на оплату зарубежных консультантов».



«Республика уже должна около 158 млрд. долларов США внешним кредиторам, что составляет около 90% ВВП. Каждый казахстанец - от старика до младенца - уже должен иностранному «дяде» около $9 тыс. Причем, квазигоссектор занял у зарубежных кредиторов почти в два раза больше, чем само государство, но за его долги в любом случае отвечает каждый из нас. Нужно обязать нацкомпании и госпредприятия, наряду с госорганами доказывать необходимость своих внешних займов в парламенте и отчитываться об их использовании», — подчеркнул депутат.



Азат Перуашев требует, чтобы вся полученная чистая прибыль нацкомпаний и госпредприятий поступала в бюджет, под контроль парламента.



«Если через 5-10 лет после создания, какая-то госкомпания все еще просит деньги у государства - значит, она работает не на государство, а на свой карман. Такие компании нужно ликвидировать, на их место придет частный бизнес, который будет работать на свои деньги, да еще платить налоги в бюджет», — заявил он.