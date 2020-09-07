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Азат Перуашев заявил, что каждый казахстанец должен иностранному кредитору около $9 тыс

Просмотров:703 Опубликовано: Сегодня, 11:36
Азат Перуашев заявил, что каждый казахстанец должен иностранному кредитору около $9 тыс
Фото: NewTimes.kz
Наша страна уже должна около 158 млрд долларов США внешним кредиторам, что составляет около 90% ВВП. Каждый казахстанец - от старика до младенца - уже должен иностранному «дяде» около $9 тыс. Об этом заявил депутат мажилиса и председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев в интервью газете «Деловая неделя», передает ИА «NewTimes.kz».

Мажилисмен также информирует, что возможности государства в решении любых задач определяются бюджетом.

«Значительная часть госсредств в нашей стране расходуется вне бюджета и скрытно от общества. Именно там происходят системные нарушения, процветает коррупция. Поэтому первоочередная задача - вернуть под контроль парламента все государственные финансы», — отметил он.

По его словам, это бюджеты нацкомпаний и госпредприятий.

«Многие из них неэффективны без постоянных бюджетных вливаний, да еще и занимают в долг за рубежом; здесь регулярно всплывают коррупционные скандалы. Поэтому бюджеты нацкомпаний, их «дочек», различных РГП и ТОО при министерствах и акиматах, вроде «СК-Фармации» или СПК - должны включаться в расширенный государственный бюджет и отчитываться парламенту о расходах и достигнутых результатах», — говорит Азат Перуашев.

Он и его партия считает необходимым «прекратить бесконечные внешние займы госорганов и госпредприятий, за которые расплачиваются все граждане Казахстана, хотя значительная часть этих кредитов уходит на оплату зарубежных консультантов».

«Республика уже должна около 158 млрд. долларов США внешним кредиторам, что составляет около 90% ВВП. Каждый казахстанец - от старика до младенца - уже должен иностранному «дяде» около $9 тыс. Причем, квазигоссектор занял у зарубежных кредиторов почти в два раза больше, чем само государство, но за его долги в любом случае отвечает каждый из нас. Нужно обязать нацкомпании и госпредприятия, наряду с госорганами доказывать необходимость своих внешних займов в парламенте и отчитываться об их использовании», — подчеркнул депутат.

Азат Перуашев требует, чтобы вся полученная чистая прибыль нацкомпаний и госпредприятий поступала в бюджет, под контроль парламента.

«Если через 5-10 лет после создания, какая-то госкомпания все еще просит деньги у государства - значит, она работает не на государство, а на свой карман. Такие компании нужно ликвидировать, на их место придет частный бизнес, который будет работать на свои деньги, да еще платить налоги в бюджет», — заявил он.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 5 )

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kann (Посетители) Сегодня, 13:00
Это тот тип который заплакал
 
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Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 12:46
Кто кому должен? Сами же разворовали государство. И ещё и мало ,всё воруют и воруют.
 
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 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 12:03
Прям хочется написать много и нецензурно.......
 
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 А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 12:01
Да да, конечно!

В 2012 году с "пенсионки" пропало почти 400 тенге. В тогдашнем пенсионном фонде отправили в новый, в новом сказали все вопросы к работодателю. От работодателя есть все справки по уплате моих отчислений, а денег нет!

В 2014 году из-за девальвации потерял почти 900 тенге. В двое подорожала техника, которую пришлось заказывать из-за границы, т.к. в Казахстане нехерашеньки не производится!

В 2020 грабят людей ОДН и прочей лабудой. За медицину платим сами, в школе поборы платим сами, за детский сад платили сами.

И ЕЩЁ ЗАЯВЛЯЮТ ЧТО МЫ ИМ ДОЛЖНЫ? Дулю Вам!

Любые уплаченные этому "государству" налоги - это деньги на ветер. Все эти пенсионные фонды и прочие мошенники это общак, который простые люди собирают как дань небожителям.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 11:53
Я лично ничего и ни кому не должен,а вот правительство и президенты оба мне должны потому,что я как глупый им доверял все эти десятилетия,но походу зря доверял. Нахапали долгов и на меня же повесили.
Молодцы чо.
 
 

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