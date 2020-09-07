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Поезд идет по розовому озеру: завораживающие кадры с границы России и Казахстана

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Поезд идет по розовому озеру: завораживающие кадры с границы России и Казахстана
© Photo: Вадим Махоров
НУР-СУЛТАН, 7 сен — Sputnik. В социальных сетях набирают популярность видеоролики и фотографии розового озера, по которому движется поезд. Кадры похожи на сказочные мультфильмы, но сам водоем вполне реальный - никакого фотошопа - и находится на границы России и Казахстана.

Соленое озеро Бурлинское - достопримечательность Алтайского края. Расположено на берегу поселка Бурсоль. Летом вода в озере окрашивается в розовый цвет, в августе даже становится густо-бордовой. Причина - рачки артемия и науплия.

Площадь бессточного озера - 32 квадратных километра, средняя глубина — около метра. Под илом находится слой глауберовой соли, которую добываю прямо на месте. Соляные комбайны зачерпывают соль со дна, а затем везут ее по уложенным в воде рельсам.

Живописными кадрами поделился новосибирский фотограф Вадим Махоров: по его словам, на границе с Казахстаном есть несколько похожих розовых озер. Поэтому ставшее популярным во время карантина и серьезно пострадавшее от наплыва туристов озеро Кобейтуз - не исключение.

"Видели ли вы когда-нибудь розовые озера? Я только что вернулся с таких. Увидел, наверно, штук шесть в разных местах на границе с Казахстаном. Расскажу о самом впечатляющем - Бурлинском. Я хотел туда съездить несколько лет, но то другие поездки были, то погода не подходила", - указал Махоров.

Поваренную соль из озера добывают с 1768 года, современный объем добычи составляет 65 000 тонн соли в год.

"Посмотрите, каким образом это делают: буквально чешут дно озера и смесь соли с илом засыпают в поезд, который заходит прямо по рельсам в воду", - рассказал фотограф.

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Все таки Россия прям очень удивительная страна Средняя глубина меньше 1 метра. Автор:@iraironia . . . #озеро #путешествуй #туризм #путешествие #walk_on_russia #алтай #соляноеозеро #славгород #altay #russia_ww #животные #поезда #nature_shooter #slavgorod #russpasibo #железнаядорога #республикаалтай #путешествуем #алтайскийкрай #турист #russianonline #путешествиепороссии #жд #путешествия #russiamylove #люблюприроду #поезд #природашепчет #алтай2019.

Публикация от КРАСИВЕЙШИЕ МЕСТА РОССИИ (@russia.traveling)




По признанию Махорова, картина выглядит сюрреалистично.

"Розовая вода, поезд на горизонте рассекает озеро, ноги проваливаются в соль. Это стоит того, чтобы посетить это место", - заключил он.

Розовый цвет озера хорошо виден в жаркую солнечную погоду, особенно с высоты.

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EN in comments! Видели ли вы когда-нибудь розовые озёра? Я только что вернулся с таких. Увидел, наверно, штук 6 розовых озёр в разных местах на границе с Казахстаном. Расскажу о самом впечатляющем - Бурлинском. Я хотел туда съездить несколько лет, но то другие поездки были, то погода не подходила. Ведь чтобы гарантированно увидеть розовый цвет озёр, нужна жаркая сухая погода и это должен быть конец лета. Вода розовая в озере из-за рачков и микроводорослей, которые размножаются только в очень солёной воде. Концентрация соли в озере - 200 грамм на литр. ⠀ Из-за огромных залежей соли организована её добыча. Поваренную соль из озера добывают с 1768 года и современный объём добычи составляет 65000 тонн соли в год. Но посмотрите каким образом это делают: буквально чешут дно озера и смесь соли с илом засыпают в поезд, который заходит прямо по рельсам в воду. Это такой сюр, когда видишь это в первый раз! Розовая вода, поезд на горизонте рассекает озеро, ноги проваливаются в соль. Это стоит того, чтобы посетить это место. ⠀ Но есть одно но. То, как видно на фотографиях с воздуха, не отражает картину открывающуюся с земли. Розовость озера хорошо видна в солнечную погоду и снизу, но насыщенный яркий цвет только с высоты. ⠀ В следующих постах покажу видео с дрона, как этот поезд ездит по воде и фотографии с Печатного озера. ⠀ #бурсоль #бурлинское #новосибирск #барнаул #соль #соледобыча #donestagram #dji

Публикация от Vadim Makhorov (@makhorov)




Источник: sputniknews.kz
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