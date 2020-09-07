Поезд идет по розовому озеру: завораживающие кадры с границы России и Казахстана

НУР-СУЛТАН, 7 сен — Sputnik. В социальных сетях набирают популярность видеоролики и фотографии розового озера, по которому движется поезд. Кадры похожи на сказочные мультфильмы, но сам водоем вполне реальный - никакого фотошопа - и находится на границы России и Казахстана.Соленое озеро Бурлинское - достопримечательность Алтайского края. Расположено на берегу поселка Бурсоль. Летом вода в озере окрашивается в розовый цвет, в августе даже становится густо-бордовой. Причина - рачки артемия и науплия.Площадь бессточного озера - 32 квадратных километра, средняя глубина — около метра. Под илом находится слой глауберовой соли, которую добываю прямо на месте. Соляные комбайны зачерпывают соль со дна, а затем везут ее по уложенным в воде рельсам.Живописными кадрами поделился новосибирский фотограф Вадим Махоров: по его словам, на границе с Казахстаном есть несколько похожих розовых озер. Поэтому ставшее популярным во время карантина и серьезно пострадавшее от наплыва туристов озеро Кобейтуз - не исключение."Видели ли вы когда-нибудь розовые озера? Я только что вернулся с таких. Увидел, наверно, штук шесть в разных местах на границе с Казахстаном. Расскажу о самом впечатляющем - Бурлинском. Я хотел туда съездить несколько лет, но то другие поездки были, то погода не подходила", - указал Махоров.Поваренную соль из озера добывают с 1768 года, современный объем добычи составляет 65 000 тонн соли в год."Посмотрите, каким образом это делают: буквально чешут дно озера и смесь соли с илом засыпают в поезд, который заходит прямо по рельсам в воду", - рассказал фотограф.По признанию Махорова, картина выглядит сюрреалистично."Розовая вода, поезд на горизонте рассекает озеро, ноги проваливаются в соль. Это стоит того, чтобы посетить это место", - заключил он.Розовый цвет озера хорошо виден в жаркую солнечную погоду, особенно с высоты.