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Лидер белорусской оппозиции похищена в Минске - СМИ

Просмотров:869 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Лидер белорусской оппозиции похищена в Минске - СМИ
РИА Новости©
Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана неизвестными в центре Минска, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TUT.BY.

По информации издания, утром 7 сентября члена Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Как рассказала очевидица, случилось все возле Национального художественного музея. "Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту, и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают", - сообщила женщина.

Найти Колесникову попытался пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненков, однако позже и он перестал выходить на связь. Их местонахождение неизвестно. На связь не выходят еще двое членов совета, Максим Богрецов и Иван Кравцов.

Напомним, в августе по факту создания Координационного совета Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 18:07
Обманутым людям российскими СМИ: В Беларуси НЕТ майдана! Это ложь от путинской пропаганды!
Вся страна ненавидит диктатора, вот беларусы и выходят сотнями тысяч по воле души и сердца! Народ требует всего лишь справедливых выборов и не сажать в тюрьму кандидатов в президенты по надуманным делам! А весь это бред российский про кураторов с Запада и желания белорусов уйти в ЕС льётся в уши людей, чтобы они верили в хорошего диктатора! Это всё враньё! Беларусы даже речи не ведут о дороге в ЕС или прерывании экономических отношений с СНГ и ЕврАзЭС!!! Никто не против русского языка!
За всё время протестов вчера в первые была разбита дверь в кафе, и то её МЕНТЫ разбили! А сегодня в знак солидарности с этим кафе в него стоит очередь! Единая нация против диктатора и его псов!
Путину надо удержать Беларусь в своём влиянии, так как это военно политический вопрос. Все вы знаете, что Россию на западе ненавидят, и потерять Беларусь в след за Украиной путин боится! Так как если белорусы избавятся от диктатуры, то это подхлестнёт россиян! Поэтому Кремль нагнал в РБ спецслужбы и российских пропагандистов, белорусов массово увольняют и меняют их на россиян. Потому, что среди беларусов уже во всех провластных кругах апатия, даже местная власть не знает что делать. Пока выполняют преступные приказы Лукаша, но чувствуют, что его время ушло и боятся оторваться от народа.
За диктатора только менты остались, они знают, что если диктатор слетит, то их начнут привлекать к ответственности за преступления против людей. Поэтому Лукашенко белорусы называют "Президент ОМОНа" lol . Своего младшего сына Лукаш уже отправил в РФ, готовится видимо и сам туда.

Цитата: Riddik
Что Вы как малые дети. Нет правдивых СМИ у каждых есть спонсор, у кого кремль у кого госдеп, и они говорят что и как скажет хозяин.

Это 100% правда!!! НО! Сейчас есть ютуб, где простые люди выкладывают видео. Можно и наверное нужно не во всём соглашаться с блогерами, но при том мы можем видеть то, что люди показывают!
Изменим известную русскую пословицу: "А на этот роток (ютуб) не накинешь платок"!
Смотрите простых людей, анализируйте, чтобы не попадать под влияние пропагандистов.
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 18:00
Цитата: alanalda1
Guz,
Прекращайте смотреть российскую брехню!

Мадам......... у мине 6 комнатная фатэра и у нас нет телевизора вообще,о чём вы милая7

Цитата: alanalda1
читайте сайт tyt.by чтобы знать правду!


Вам кажется там правда? Вашей наивности я удивлён.
 
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  • Guz
  • alanalda1
 Riddik (Посетители) Сегодня, 17:52
Что Вы как малые дети. Нет правдивых СМИ у каждых есть спонсор, у кого кремль у кого госдеп, и они говорят что и как скажет хозяин. СЕЙЧАС НЕЗАВИСИМЫХ СМИ НЕТ. Всей правды мы не узнаем.
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 17:42
Guz,
Прекращайте смотреть российскую брехню! Смотрите канал "Дождь" там правда! А так же читайте сайт tyt.by чтобы знать правду!
 
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  • Guz
  • Aktauskii
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 15:57
Вот и сакральная жертва подоспела.
По красочности действо напоминает "убийство агентами Кремля" журналиста Бабченко на Украине. Тогда провокацию устроило СБУ, а сейчас спецслужбы Польши.
 
-1
  • alanalda1
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  • serega111777
  • Vladimir7737
  • Aktauskii
 Guz (Посетители) Сегодня, 14:58
Ерунда полная,там нет лидеров зато подстрекателей и майданутых дурней есть. Усатому тирану похищать никого ненадо,сами себя похищают походу,что бы шум поднять.
 
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 Urgazy (Посетители) Сегодня, 14:17
Повезли травить новичком.
 
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 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 14:07
вот же усатый тиран не угомонится...
 
 

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