Лидер белорусской оппозиции похищена в Минске - СМИ

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана неизвестными в центре Минска, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TUT.BY.



По информации издания, утром 7 сентября члена Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.



Как рассказала очевидица, случилось все возле Национального художественного музея. "Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту, и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают", - сообщила женщина.



Найти Колесникову попытался пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненков, однако позже и он перестал выходить на связь. Их местонахождение неизвестно. На связь не выходят еще двое членов совета, Максим Богрецов и Иван Кравцов.



Напомним, в августе по факту создания Координационного совета Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.



Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.