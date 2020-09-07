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Когда Казахстан примет решение о покупке российской вакцины, ответил вице-премьер

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Когда Казахстан примет решение о покупке российской вакцины, ответил вице-премьер
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 7 сен — Sputnik. Россия обязуется продать Казахстану вакцину от коронавируса в числе первых, но после прохождения третьей фазы испытаний. Об этом заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве.

"Вице-министр здравоохранения сказал, что российская вакцина "Спутник V" противопоказана группам населения, для которых эта вакцина и должна быть предназначена в случае успешного проведения испытаний и дальнейшего закупа. Зачем нам подписывать соглашение с Россией, если уже понятно, что эту вакцину нельзя детям, беременным, кормящим матерям и пожилым людям?"- спросили журналисты.

"Во-первых, я хотел бы отметить, что российский институт вирусологии имени Гамалеи первым зарегистрировал соответствующую вакцину, мы признаем высокий уровень вирусологии как науки в Российской Федерации. Поэтому 24 августа текущего года мы в составе правительственной делегации подписали соответствующее предварительное соглашение, в соответствии с которым Российская Федерация обязуется Казахстану в числе первых продать вакцину, но после прохождения третьей фазы испытаний. Сейчас прошло две фазы испытаний", - ответил Скляр.

Третья фаза завершится предварительно к декабрю, продолжил он.

"Она будет охватывать более широкий круг лиц, в том числе те категории, которые вы указали. После прохождения всех соответствующих испытаний будет принято решение о ее покупке. Данное соглашение – это намерение и возможность приобрести после необходимых процедур", - заключил Скляр.

Российская вакцина "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Гамалеи 11 августа получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России. Она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

Подписанное в Москве между "СК-Фармацией" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о выделении первой российской вакцины против коронавирусной инфекции не предусматривает каких-либо обязательств со стороны Казахстана об обязательном закупе, отмечал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Казахстан ведет переговоры с международными производителями вакцин против коронавируса, но основной упор будет сделан на собственные разработки, ранее заявил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.


Источник: sputniknews.kz
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