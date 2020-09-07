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Олимпиада в Токио состоится в любом случае - с коронавирусом или без него

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 15:50
Олимпиада в Токио состоится в любом случае - с коронавирусом или без него
Фото: japanitalybridge.com
Такое решение Международного олимпийского комитета озвучил его вице-президент Джон Коутс.

Перенесенные из-за пандемии на лето 2021 года Олимпийские игры в Токио состоятся в любом случае, передает Today.kz со ссылкой на AFP.

"Олимпиада пройдет - с коронавирусом или без него. Игры начнутся 23 июля 2021 года. (…) Это будут Игры, победившие COVID-19, свет в конце тоннеля. (…) В некоторых странах ситуация с пандемией будет под контролем, в некоторых - нет. На Олимпиаду приедут спортсмены и из тех, и из других стран. Перед принимающей стороной будет стоять серьезная задача", - сказал вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

По его информации, из-за переноса Игр организаторам пришлось перезаключить контракты с 43 отелями и снова вести переговоры.

Олимпиаду перенесли из-за коронавируса на 2021 год, но оставили название - "Токио-2020". В июле 2020 года в МОК задумались о проведении Олимпиады в Токио без зрителей.


Источник: today.kz
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